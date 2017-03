Phim về lính Mỹ tại Iraq gây tranh cãi

The Hurt Locker “mất điểm” vì nhà sản xuất



Nhà đồng sản xuất The Hurt Locker, Nicolas Chartier, đã gây bất ngờ khi gửi nhiều thư điện tử kêu gọi các thành viên Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) bỏ phiếu cho phim này trúng giải. Điều quan trọng là trong thư, Chartier có bóng gió đả kích đối thủ Avatar. Lá thư này được xem như đã vi phạm quy định vận động giải Oscar của AMPAS. Ngay sau đó, Chartier đã gửi một lá thư xin lỗi vì hành vi “đặc biệt không phù hợp” của mình. Ông nói rằng đã gửi lá thư đầu do “thiếu hiểu biết về các quy định” và “rất hối tiếc” vì hành động của bản thân. AMPAS hiện chưa thông báo họ sẽ xử lý ra sao với sự vi phạm này.