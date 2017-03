Phim về Quản gia Nhà Trắng đánh bại “Steve Jobs”

10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua

1. Lee Daniels' The Butler (2013) 25 triệu USD

2. We're the Millers (2013) 17,8 triệu USD

3. Elysium **(2013) 13,6 triệu USD

4. Kick-Ass 2 (2013) 13,6 triệu USD

5. Planes **(2013) 13,1 triệu USD

6. Percy Jackson: Sea of Monsters **(2013) 8,38 triệu USD

7. Jobs (2013) 6,7 triệu USD

8. 2 Guns **(2013) 5,57 triệu USD

9. The Smurfs 2 *(2013) 4,6 triệu USD

10. The Wolverine *(2013) 4,42 triệu USD



* Đã chiếu ** sắp chiếu tại Việt Nam