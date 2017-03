Phim về xung đột Mỹ - Triều Tiên đạt doanh thu cao

Apphich quảng cáo phim Olympus has fallen với cảnh Nhà Trắng chìm trong biển lửa - Ảnh: IMDB



NGUYỆT PHƯƠNG



Theo trang web điện ảnh Boxofficemojo.com, bộ phim Olympus has fallen (Đỉnh Olympus sụp đổ) đạt doanh thu ấn tượng 30,5 triệu USD trong ba ngày cuối tuần, đứng thứ hai trên bảng xếp hạng doanh thu điện ảnh Mỹ tuần qua.Trong Olympus has fallen, Nhà Trắng bất ngờ bị một nhóm khủng bố đến từ CHDCND Triều Tiên tấn công. Tổng thống Mỹ Benjamin Asher và nhiều quan chức cấp cao bị bắt làm con tin. Thủ tướng Hàn Quốc đang ở thăm Mỹ bị sát hại.Thủ phạm là tên khủng bố gốc CHDCND Triều Tiên Kang Yeonsak. Mục tiêu của hắn là buộc chính quyền Mỹ phải rút hết quân ra khỏi bán đảo Triều Tiên để chấm dứt tình trạng chiến tranh giữa CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc.Đáng sợ hơn, hắn còn có ý đồ cho nổ toàn bộ bom hạt nhân ở Mỹ để hủy diệt nước Mỹ. Đương nhiên với một phim hành động Hollywood, Olympus has fallen cũng có kết thúc quen thuộc là một người hùng xuất hiện, đánh bại những kẻ khủng bố.Theo trang web tổng hợp các bài phê bình điện ảnh Rottentomatoes.com, giới phê bình điện ảnh Mỹ đánh giá kịch bản của Olympus has fallen không có gì mới mẻ, nhưng có nhiều cảnh hành động gay cấn, căng thẳng với diễn xuất ấn tượng của nam diễn viên chính Gerard Butler.Mới đây, Los Angeles Times dẫn lời diễn viên Gerard Butler thừa nhận có một số phản ứng và e dè từ phía dư luận về việc các nhân vật phản diện trong Olympus has fallen là người CHDCND Triều Tiên. Đây là một yếu tố nhạy cảm bởi tình hình trên bán đảo Triều Tiên và mối quan hệ giữa Washington - Bình Nhưỡng thực tế đang cực kỳ căng thẳng.“Bạn luôn phải làm phim có liên quan đến thực tế, đến những gì ảnh hưởng tới thế giới và lý trí của bạn - Gerard Butler khẳng định - Chúng tôi đã thể hiện sự nhạy cảm khi không khắc họa chính quyền CHDCND Triều Tiên là kẻ thủ ác. Trong phim, chỉ có một nhóm người CHDCND Triều Tiên ly khai là kẻ ác, và chính quyền Bình Nhưỡng cũng bị ảnh hưởng”.Trên thực tế, đây không phải là bộ phim duy nhất về đề tài CHDCND Triều Tiên mà Hollywood xuất xưởng trong thời gian qua. Tháng 11-2012, Hãng FilmDistrict cũng trình chiếu bộ phim hành động Red dawn (Bình minh đỏ).Trong phim, lực lượng quân sự CHDCND Triều Tiên mở cuộc xâm lăng nước Mỹ đầy bất ngờ. Tại thành phố Spokane, bang Washington, một nhóm thanh niên Mỹ đã thành lập đội kháng chiến chống lại kẻ thù xâm lược.Khác với Olympus has fallen, Red dawn bị giới phê bình Mỹ chê bai tơi tả và thất bại về phương diện doanh thu.