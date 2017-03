Phim Việt đang bị “hội chứng khỏa thân”

Xu hướng này đang có chiều gia tăng khi một số bộ phim chưa ra lò đã được đạo diễn quảng cáo, tiếp thị là sẽ có nhiều cảnh “nhạy cảm”

Điểm nổi bật của các phim truyện nhựa dự Giải Cánh diều 2007, do Hội Điện ảnh VN tổ chức vừa kết thúc, là có quá nhiều cảnh “nóng”, dù nó là đề tài xã hội hay truyền thống cách mạng, khiến người xem phải giật mình đặt câu hỏi: Sex có phải đang là xu hướng khai thác của phim truyện VN?

Xem mà phát... ngượng

Phần lớn phim giải trí sản xuất thời gian qua đều có cảnh “nóng”. Đơn cử như: Chuông reo là bắn, Đẻ mướn... Cảnh “nóng” còn tràn qua một số phim truyền hình dài tập, phục vụ không hạn chế đối tượng khán giả. Không hiểu có phải do nghĩ rằng cảnh “nóng” sẽ tạo ra độ “hot” nhằm cứu vãn một bộ phim nghèo nàn về ý tưởng và hình thức, đơn điệu trong cách thể hiện và nội dung không mới mà hội chứng “khỏa thân” đã đổ bộ sang cả dòng phim truyền thống cách mạng.

Chỉ riêng phim tham gia tranh Giải Cánh diều 2007 đã có tới 4-5 phim do Nhà nước trợ giá có những cảnh “nóng” như: Rừng đen, Hoài vũ trắng, Chớp mắt cùng số phận, Em muốn làm người nổi tiếng... Ăn mặc hở hang, cảnh làm tình, khỏa thân tắm suối... xem những cảnh này, nhiều người tự hỏi: Có cần thiết phải bắt diễn viên “hy sinh vì nghệ thuật” theo kiểu như thế không?

Hỏi đạo diễn Lê Ngọc Linh về cảnh một nhân vật nữ trong phim Chớp mắt cùng số phận lăn xả vào nhân vật nam để hiến dâng như thể “cưỡng tình” và nhân vật nam sau vài giây lưỡng lự đã giật tung áo ngực của cô gái gục mặt vào bộ ngực đồ sộ của nhân vật nữ với một vẻ chẳng mấy thẩm mỹ.

Đạo diễn này nói: “Trong kịch bản còn kinh hơn ấy chứ. Nhiều cảnh hở hang, tắm suối, nhìn trộm... chẳng phục vụ gì cho nghệ thuật của phim nên tôi đã cắt tuốt. Còn những cảnh mà bạn nói, là cảnh có thực trong chiến tranh, là cần thiết cho bộ phim nhưng sở dĩ người xem thấy phản cảm là vì diễn viên diễn không tới (?!). Chỉ một cảnh đó, diễn viên tập vài lần, đạo diễn thị phạm đến mức phát cáu... mới được như vậy đấy”.

Riêng bộ phim Rừng đen, với tư cách là tác giả kịch bản phim này, Lê Ngọc Linh cho biết: “Kịch bản của tôi không có những cảnh tắm suối, không có quan hệ loạn luân. Nhân vật nữ trong kịch bản chỉ yêu Hoạt chứ không làm tình cả với Hoạt và bố cậu ta”.

Còn NSƯT Đặng Tất Bình, Giám đốc Hãng phim Truyện 1, đơn vị sản xuất phim Chớp mắt cùng số phận, Hoài vũ trắng..., thì bảo: “Những cảnh nhạy cảm thường gợi cho người xem sự tò mò. Phim truyền thống lâu nay bị chê là khô cứng, không quan tâm đến cảm xúc của người xem đương đại nên các đạo diễn nhà ta cũng muốn thay đổi chút ít.

Vấn đề không phải là có cần thiết hay không cần thiết có cảnh “nóng” trong phim truyền thống mà điều quan trọng là cảnh đó phải “ăn” với nội dung câu chuyện, tình huống có cảnh “nóng” phải hợp lý, khâu xử lý ánh sáng, góc quay phải đạt hiệu quả nghệ thuật và quan trọng nhất là diễn viên phải diễn xuất tinh tế.

Nhìn vào các cảnh “nóng” trong phim của ta thời gian qua, ngoài các cảnh “nóng” trong phim Sống trong sợ hãi “nặng” nhưng người xem vẫn chấp nhận, còn những phim khác tôi thấy cũng phô thật và cái lỗi này phần nhiều do diễn viên diễn không tới, không đạt đến độ tạo xúc cảm thẩm mỹ cho người xem”.

Mời cả luật sư để bảo vệ

Chẳng phải đến Cánh diều 2007, chuyện cảnh “nóng” và sự phản cảm của nó mới bị dư luận lên tiếng mà trước đó, nhiều phim do VN sản xuất gần đây đã tung lên màn ảnh nhiều cảnh hở hang với mục đích chính chỉ để... câu khách nhưng cũng bị chính đối tượng “bị câu” phê phán. Xu hướng này đang có chiều gia tăng khi một số bộ phim chưa ra lò đã được đạo diễn quảng cáo, tiếp thị là sẽ có nhiều cảnh “nhạy cảm”.

Bộ phim dự báo sẽ gây sốc người xem chính là Trung úy (đạo diễn Hà Sơn) đang trên trường quay. Trước khi phim khởi quay, diễn viên Thiện Tùng và ca sĩ Quách An An - hai người phải thể hiện những cảnh “nóng” trong phim Trung úy - đều tỏ ý lo ngại sự hy sinh của mình cho nghệ thuật sẽ trở thành phản cảm nếu đạo diễn “non nghề”.

Sau khi hoàn thành những cảnh “nóng”, ca sĩ Quách An An, người từng tuyên bố “không ngại đóng cảnh “nhạy cảm”, cũng đã từng tham gia một vai có cảnh khỏa thân trong Chuông reo là bắn, đã cho biết: “Qua những cảnh quay đầu tiên trong Trung úy, tôi đã phát khóc vì ngượng. Chưa khi nào tôi phải đóng một phim có nhiều cảnh khỏa thân đến thế. Cũng may, là đoàn phim rất tôn trọng diễn viên, họ đã tạo điều kiện để chúng tôi hoàn thành vai diễn...”.

Còn theo một số người trong đoàn phim, Quách An An và Thiện Tùng đã rất dũng cảm khi thực hiện những cảnh này. Bốn giờ, dưới cái lạnh của núi rừng Tây Bắc, hai người “không mảnh vải che thân” phải diễn tả cảnh yêu đương trước ống kính suốt 3 đêm...

Đạo diễn Hà Sơn tuyên bố sex trong Trung úy là sex sạch, có văn hóa, có tính nghệ thuật và cho biết sẽ mời một công ty luật đứng ra bảo đảm những cảnh sex trong Trung úy không phạm luật. Nhưng đã có tin rằng phía quân đội, đơn vị hỗ trợ đoàn phim về bối cảnh, phương tiện chiến tranh để đóng phim, đang rất bức xúc về những cảnh “nóng” trong phim này.

Họ cho rằng đoàn phim đã “lợi dụng chiến tranh” để... thực hiện những cảnh câu khách. Về điều này, một vị lãnh đạo của Cục Điện ảnh thổ lộ: “Không muốn đưa vào sản xuất kịch bản này. Nhưng vì lãnh đạo tiền nhiệm đã quyết định cho sản xuất cách đây vài năm nên buộc phải thực hiện”.

Nhìn thấy trước những cảnh “nóng” này là sẽ phô nhưng những người duyệt kịch bản thay vì nghiêm khắc trong việc sử dụng “dao kéo” lại có xu hướng dễ dãi trong cả khâu duyệt kịch bản lẫn duyệt phim.

Nhìn ra thế giới và nhìn vào mặt bằng chung phim ảnh chiếu rạp tại VN đủ thấy VN cũng khá thoáng trong việc cho phép phim có các cảnh “nhạy cảm” ra rạp. Nhiều phim của Mỹ phát hành tại Trung Quốc và một số nước bị cắt hết các cảnh “nóng” nhưng đến VN thì đường hoàng vào rạp phục vụ đủ loại đối tượng, kể cả đối tượng khán giả là trẻ em mà ở Mỹ đã bị giới hạn. Nếu các đạo diễn, các nhà sản xuất cho rằng cảnh “nóng” sẽ hấp dẫn người xem thì hãy vào các diễn đàn bình luận về phim Việt trên mạng để biết các “thượng đế” nói gì về những cảnh này. Phần lớn họ cho rằng đó là những cảnh xác thịt trần trụi, một kiểu câu khách rẻ tiền. Liệu các diễn viên có đáng phải hy sinh cho những cảnh diễn như vậy?