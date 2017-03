Phim Việt không đoạt giải LHP Bangkok

Cả hai buổi chiếu phim Chơi vơi, khán giả đều đến gần như kín rạp. Nếu đến sát giờ thì khó tìm được chỗ tốt để ngồi xem. Hai buổi chiếu phim Trăng nơi đáy giếng vào các suất khá sớm nhưng khán giả cũng được 2/3 rạp.

Không chỉ có khán giả Thái, các nhà báo, khán giả đến từ các nước khác cũng ngồi lại sau buổi chiếu để giao lưu, chụp ảnh kỷ niệm cùng các diễn viên, đạo diễn của VN. Ở những phần giao lưu như thế, sự hài lòng luôn tỏ rõ ở những lời bình, những câu hỏi của khán giả. Tiếng cười thỉnh thoảng lại rộn lên trong phòng chiếu với sự trả lời thông minh dí dỏm của các thành viên đoàn làm phim. Đặc biệt, cách nói chuyện hài hước của Linh Đan và Hải Yến khiến khán giả cười không ngớt.

Kết quả LHP Quốc tế Bangkok 2009

- Giải đặc biệt về môi trường: phim Altiplano (Bỉ-Đức-Hà Lan)

- Giải NETPAC (Mạng lưới quảng bá phim châu Á): Independencia (Philippines-Pháp-Đức-Hà Lan)

Hạng mục phim Đông Nam Á:

- Giải quan tâm đặc biệt: Call if you need me (Malaysia)

- Giải đặc biệt của Ban giám khảo: Nymph (Thái Lan)

- Giải thưởng lớn: Independencia (Philippines/Pháp/Đức/Hà Lan)

Hạng mục chính (dành cho đạo diễn có phim đầu tay hoặc phim thứ 2):

- Giải quan tâm đặc biệt: I kill my mother (Canada)

- Giải đặc biệt của Ban giám khảo: The search (Trung Quốc)

- Giải thưởng lớn: Altiplano (Bỉ - Đức- Hà Lan)