Phim Việt Nam đầu tiên bằng công nghệ HD lên sóng

Một điều không kém phần quan trọng: Lần đầu tiên ở Việt Nam có một series phim truyền hình được phát bằng công nghệ cao, chuẩn HD, được ngợi ca trên các diễn đàn Internet là công nghệ “no nê đôi tai, đã hai con mắt”.

Một câu chuyện rất đời và tình

Xoay quanh đề tài muôn thưở của nhân loại, Có lẽ bởi vì yêu không vì thế mà trở nên nhàm chán. Với một kịch bản đầy mới mẻ và sáng tạo, phim kể về cuộc tình của Tuấn Minh và Hạ My, một cuộc tình sâu đậm, đầy sóng gió và cao thượng.



Duy Khoa và bạn diễn trong phim.

Câu chuyện phim Có lẽ bởi vì yêu đầy tình tứ xoay quanh bốn nhân vật chính: Tuấn Minh – một chàng sinh viên nghèo thông minh hấp dẫn, Hạ My – một cô gái cá tính, lôi cuốn và bí ẩn, Nam Anh – một vị giám đốc trẻ thành đạt, nam tính, và Khánh Phương – một cô gái si tình trẻ tuổi nhưng đầy âm mưu trong tình yêu.

Minh và My đến với nhau đầy lãng mạn khi hai người tình cờ gặp nhau trong một bối cảnh đặc biệt, tiêu biểu cho cuộc sống tầng lớp thanh niên ở đô thị lớn: Chia sẻ phòng trọ với nhau. Chuyện tình thơ mộng của Minh và My sẽ rất đẹp nếu không có những sóng gió do những yếu tố khách quan và chủ quan. Những hiểu nhầm tai hại đã bao lần chia cắt cặp tình nhân. Thêm vào đó, Khánh Phương, cô gái si tình Tuấn Minh, đã tìm mọi cách phá vỡ cuộc tình Minh – My. Rồi những chuyện không may đã đẩy Hạ My vào nghịch cảnh và đối mặt với sự lựa chọn: Hoặc là mãi ở bên Tuấn Minh với tình yêu pha lê, hoặc là đến với Nam Anh với sự giải thoát cho những bế tắc tài chính. Sự hy sinh cao thượng của Tuấn Minh đã đẩy Hạ My đến với Nam Anh. Liệu những thăng trầm cuộc sống rồi có thể giúp Minh và My có một cái kết có hậu theo quan niệm của người Á Đông hay không – Đó là câu hỏi mà người xem sẽ tìm thấy câu trả lời sau 17 tập phim chất lượng cao…

Không có nhiều nhân vật trong phim nhưng các nhân vật lại được xây dựng rất giàu kịch tính với những số phận đầy nghịch cảnh. Việc phim có ít nhân vật khiến người xem rất dễ theo dõi câu chuyện. Sự hấp dẫn của phim không chỉ là xung đột cao độ của câu chuyện và những trường đoạn giằng xé nội tâm mà còn là những chi tiết rất “đời”, với những buồn vui thiết thân với lớp trẻ hiện nay. Đây là một tiến bộ đáng ghi nhận của phim truyền hình Việt Nam, vốn thường bị chỉ trích là quá “kịch”. Ngoài ra, những cảnh quay, những câu thoại, những chi tiết rất “tình” của những cặp tình nhân trong phim là một yếu tố lôi cuốn khác, đặc biệt là khán giả trẻ.

Làm phim HD – Không chỉ là chuyện nghệ thuật

Câu chuyện làm phim bằng công nghệ HD là câu chuyện không còn xa lạ ở thế giới phát triển nhưng lại rất mới mẻ ở Việt Nam. Xưa nay các hãng phim truyền hình trong nước chỉ mới sản xuất phim ở chuẩn công nghệ thường, công nghệ SD. Hãng phim gia đình KH là một trong số những hãng phim hiếm hoi đầu tiên hiện nay có đủ năng lực sản xuất phim HD. “Làm phim với kỹ thuật số HD, về nghệ thuật cũng thể hiện như đối với các phim thường” - đạo diễn Khải Hưng, nổi tiếng với Lời nguyền của dòng sông (Mùa hoa cải bên sông) và Cổ cồn trắng, chia sẻ - “Song do chỉ số về độ nét rất cao, nên khi làm phim cần lưu ý đến hóa trang của diễn viên vì nếu làm không khéo tất cả các nhược điểm của khuôn mặt bị bộc lộ hết. Hóa trang đậm quá sẽ lộ “son phấn”, hóa trang nhẹ sẽ không khắc phục được nhược điểm của chân dung. Điều này là rất tinh tế”.



MC Phan Anh cũng lấn sân nghệ thuật thứ 7 một cách ngọt ngào.

HD tạo nên hình ảnh tuyệt vời nếu sử dụng đúng ánh sáng. Nhưng HD ngốn ổ nhớ một cách “đáng sợ”. Vẫn thẻ nhớ ấy, nếu để chế độ SD – người ta có thể quay được cả trường đoạn, nhưng với HD chỉ là 2 cảnh! Vậy nếu quay HD quay phim phải chuẩn bị cho một ngày tối thiểu là 3 thẻ nhớ có dung lượng 64 GB. Đó là chưa kể, khi dựng phim HD, tốc độ dựng chậm bằng nửa SD hoặc Betacam. Những khó khăn trên cho thấy những nỗ lực to lớn của đoàn làm phim trong việc giữ đúng tiến độ phát sóng (vừa quay vừa phát) trong khi vẫn phải đảm bảo các yếu tố nghệ thuật và kỹ thuật.

“Dù vậy, hình ảnh tuyệt vời của HD sẽ tôn giá trị thẩm mĩ của bộ phim lên rất nhiều”, nghệ sĩ Khải Hưng, ông chủ của hãng phim Khải Hưng, đơn vị sản xuất bộ phim, phấn khởi nói. “Các quay phim đều thỏa mãn khi được xem lại hình ảnh mình đã quay. Thật tiếc nếu quay bằng chế độ HD mà phải chiếu lên với chế độ SD hoặc Betacam. Vì thế có một nguồn đầu ra như VTC HD quả là một điều may mắn cho khán giả”.

Phát sóng trên hệ thống truyền hình HD VIP của VTC, Có lẽ bởi vì yêu có thể được ví như một món “sơn hào hải vị” chỉ dành cho những người thực sự có nhu cầu, thực sự yêu điện ảnh và công nghệ cao. “Xu hướng truyền hình trả tiền là xu hướng toàn cầu và những người trả tiền phải được hưởng đúng với giá trị đồng tiền mình bỏ ra”, ông Khải Hưng đánh giá.

Đồng quan điểm với đạo diễn Khải Hưng, nhà báo Hoàng Nhật Mai, giám đốc kênh truyền hình VTC HDVIP nói thêm: “Không chỉ “bạo chi” cho bản quyền phát sóng trực tiếp các sự kiện thể thao – văn hóa – giải trí đặc sắc hay các bộ phim bom tấn, VTC đã chủ động hợp tác – đầu tư trong lĩnh vực sản xuất phim trong nước. Trong thời gian tới, không chỉ phim truyền hình, phim tài liệu, hài kịch sitcom mà VTC sẽ giới thiệu tới khán giả truyền hình Việt Nam các showgame, giải trí đặc sắc được sản xuất với công nghệ HD. “Có lẽ bởi vì yêu” là bộ phim đánh dấu sự khởi đầu đối với lĩnh vực phim truyền hình HD Việt Nam của kênh truyền hình VTC HD VIP. Hội tụ mọi ưu thế của công nghệ truyền hình mới, tích hợp cùng các “điểm cộng” về sự kiện thể thao, văn hóa, giải trí có bản quyền, VTC HD VIP đang thực hiện các kế hoạch phát triển để mang tới một kênh truyên hình đủ để khán giả không tần ngần khi quyết định “móc hầu bao”.

Phim hiện được phát mới VTC HDVIP 1, sau đó sẽ lần lượt được giới thiệu trên các kênh chuyên biệt về phim truyện HD như VTC HD Phim truyện, VTC HD 2.

Theo Lam Sơn (VTC)