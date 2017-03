Phim Việt trầy trật tới Cannes

Từ trước đến nay, cái tên Việt Nam xuất hiện ở Cannes nhưng chỉ được nhắc đến như là địa danh, không gian cho phim của các quốc gia khác tham dự Liên hoan phim (LHP) Cannes: Loin du Vietnam (Viễn khúc Việt Nam) của nhóm đạo diễn người Pháp công chiếu ở LHP Cannes năm 1967; Vietnam, voyage dans le temps công chiếu tại LHP Cannes 1980 của đạo diễn Edgard Ribeiro Tellles, Brazil sản xuất; Dear America: Letters home from Vietnam (Nước Mỹ thân mến: Những lá thư gửi về nhà từ Việt Nam) công chiếu tại LHP Cannes 1988 của đạo diễn Bill Couturie, Mỹ sản xuất; The Assassination of Richard Nixon (Cuộc mưu sát Richard Nixon) chiếu tại LHP Cannes 2003 của đạo diễn Niels Mueller do Mỹ và Mexico hợp tác sản xuất…

Còn lại phim Việt có mặt ở LHP Cannes cũng chỉ dừng ở mức giới thiệu phim trong Hội chợ phim Cannes (Marché du film de Cannes), một hoạt động trong khuôn khổ những ngày diễn ra LHP Cannes. Chỉ duy nhất bộ phim Mùi đu đủ xanh (L’Odeur de la papaye verte) của đạo diễn người Pháp gốc Việt Trần Anh Hùng do Pháp sản xuất từng chiến thắng giải Máy quay vàng (Caméra d’Or) dành cho phim đầu tay xuất sắc của một đạo diễn trẻ tại LHP Cannes năm 1993. Và từ đó đến nay, chưa bao giờ phim Việt, điện ảnh Việt, thậm chí Việt kiều được chính thức có mặt trong sự kiện chính của Cannes.

Cảnh trong phim Bi, đừng sợ!. Ảnh: semainedelacritique.com

Chiếu giới thiệu ở Hội chợ phim Cannes

Năm nay, điện ảnh Việt khấp khởi mừng khi có thông tin bộ phim Những bức thư từ Sơn Mỹ của NSƯT-đạo diễn Lê Dân được các chuyên viên Tập đoàn Điện ảnh Uniazur tại Cannes mời tham dự LHP Cannes 2010. Có thể nói đây là cơ hội hiếm có cho phim Việt ở Cannes. Thế nhưng đạo diễn Lê Dân cho biết: “Cho đến giờ, phim vẫn đang làm hậu kỳ ở Thái Lan, không thể kịp để gửi đến ủy ban tuyển chọn của LHP Cannes để có thể tham dự tranh giải chính thức”. Thế là đến thời điểm này, xem như cơ hội đã trôi qua.

Hy vọng thứ hai khi dư luận dấy lên thông tin Cánh đồng bất tận sẽ dự LHP Cannes. Nhưng rồi hy vọng vẫn chỉ là hy vọng, Cánh đồng bất tận chỉ vừa mới duyệt bản thô trong tháng 4 này và vẫn đang ở giai đoạn hậu kỳ tại Mỹ. Có nhanh thì cũng vài tháng nữa phim mới ra rạp, lấy đâu ra cho kịp đến Cannes.

Chờ đợi tin vui từ Cannes

Đạo diễn Phan Đăng Di viết kịch bản Bi, đừng sợ! năm 2007. Sau đó, kịch bản đã vượt qua 200 dự án đến từ khắp thế giới để giành giải thưởng kịch bản hay nhất trị giá 10.000 USD của Hội đồng Điện ảnh TP Pusan (Hàn Quốc) dành cho các nhà làm phim trẻ. Anh tiếp tục cùng hãng phim BHD đem dự án phim này tìm kinh phí và đã nhận được tài trợ từ hãng Sudest - Đông Nam với các nhà đầu tư Trần Anh Dũng và Dominic Scriven... và Quỹ Hỗ trợ và phát triển sản xuất phim từ Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch. Năm 2009, bộ phim được khởi quay cùng với các nhà sản xuất gồm hãng phim Acrobat, hãng phim Đông Nam và Đài Truyền hình Arte (Pháp). QT tổng hợp

Trong hai tin không vui lắm như trên thì vẫn có hai thông tin khác để có thể tiếp tục hy vọng cho điện ảnh Việt ở Cannes. Thứ nhất, bộ phim), kịch bản và đạo diễn Phan Đăng Di sau thời gian làm hậu kỳ tại Pháp đã được chọn tranh giải phim đầu tay cho các đạo diễn trẻ trong khuôn khổ chương trình Tuần lễ phê bình phim (Semaine de la Critique) tại LHP Cannes năm nay. Khi nói về sự kiện này, đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn cao hứng đến độ: “Đây là sự kiện đánh dấu cho lịch sử điện ảnh Việt Nam”

Thứ hai, đây là lần đầu tiên Việt Nam có đoàn đại diện dự LHP Cannes trong vai trò khách mời danh dự. Bởi những sự kiện chính của LHP Cannes không mở cửa cho công chúng, không phải ai muốn vào cũng được. Đoàn khách danh dự của điện ảnh Việt Nam gồm 10 người là các diễn viên, đạo diễn: Nguyễn Vinh Sơn, Trương Ngọc Ánh, Trần Bảo Sơn, Mai Thu Huyền, Phạm Việt Thanh, Hồ Quang Minh…

Hãy khoan kỳ vọng vào một sự thay đổi ngay từ những người đại diện điện ảnh Việt ở Cannes. Điện ảnh Việt còn nghèo, còn ít quan hệ lắm! Thế nhưng đâu đó vẫn có một niềm vui rằng khi các nhà làm phim, đạo diễn, diễn viên được cọ xát với những ngôi sao điện ảnh, đạo diễn, nhà sản xuất phim tài năng của thế giới. Qua đó, họ có thể nhìn lại rõ hơn cách làm phim, khả năng diễn xuất… cho chính bản thân họ.

Hãy xem đó là một “dịp trải nghiệm rất lớn cho chúng tôi để chứng kiến cách tổ chức của một LHP lớn nhất thế giới, gặp gỡ các đạo diễn mình hâm mộ (chỉ nhìn thôi cũng đủ rồi - cười), cũng như có dịp gặp lại bạn bè từng có mặt ở các LHP khác…” như lời đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn chia sẻ.

Theo đánh giá của Liên đoàn Các hiệp hội sản xuất phim quốc tế (Fédération Internationale des Associations de Producteurs de Films - FIAPF) thì liên hoan phim quốc tế danh giá nhất thế giới lần lượt là: Liên hoan phim Cannes (Pháp), Liên hoan phim Venice (Ý) và Liên hoan phim Berlin (Cộng hòa Liên bang Đức). Liên hoan phim Cannes thường kéo dài trong khoảng 10 ngày. Ngoài các hoạt động bên lề sẽ có những hoạt động trong ngày chính thường gọi là “24 giờ mê hoặc” của Cannes. 24 giờ năm nay sẽ bắt đầu từ 19 giờ tối 18-5, các nghệ sĩ, đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất phim… lừng danh trên thế giới sẽ bước chân lên thảm đỏ và tham gia các hoạt động đặc biệt: Xem phim trình chiếu; diễn đàn trao đổi của các đạo diễn, nhà sản xuất phim; bài học điện ảnh của các nhà làm phim lâu năm trên thế giới…

