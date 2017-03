Phim Ý nhận giải Kim tước tại LHP Thượng Hải

Nữ diễn viên Vittoria Puccini và Stefano Accorsi trong phim Kiss me again

Kiss me again đồng thời nhận giải Kịch bản xuất sắc nhất dành cho Gabriele Muccino và Nữ diễn viên xuất sắc nhất dành cho Vittoria Puccini.

"Tôi thật vinh dự khi nhận được giải thưởng này. Tôi đã cố gắng miêu tả những gì chân thật nhất mà chúng tôi đã trải qua vào bộ phim..." - dù không có mặt tại buổi lễ trao giải nhưng đạo diễn Gabriele Muccino đã gửi đến liên hoan phim những lời chia sẻ.

Kiss me again là phần tiếp theo của bộ phim The last kiss từng thu hút rất nhiều khán giả đến rạp năm 2001 cũng của chính đạo diễn Gabriele Muccino. Bộ phim như một sự tôn vinh những người bạn từng đồng hành với The last kiss.

Triệu Vy xuất hiện tại LHP Thượng Hải với tư cách là thành viên của Ban giám khảo - Ảnh: Crienglish

Một bộ phim khác của Trung Quốc Deep in the clouds cũng gặt hái được nhiều giải thưởng như Giải thưởng lớn của ban giám khảo, giải Đạo diễn xuất sắc nhất dành cho Lưu Kiệt và giải Âm nhạc xuất sắc nhất. Trong khi đó giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất được trao cho Christian Ulmen trong bộ phim Wedding fever in Campobello (phim hợp tác giữa Đức và Ý) của đạo diễn Neele Leana Vollmar.

Kết quả của Liên hoan phim Thượng Hải lần này cũng gây nhiều ngạc nhiên khi bộ phim nhận được nhiều sự ủng hộ của báo chí truyền thông Ocean heaven (Hải dương thiên đường) của đạo diễn Tiết Hiểu Lộ với sự tham gia của ngôi sao Lý Liên Kiệt không giành được giải thưởng nào của ban giám khảo. Tuy nhiên Ocean heaven cũng được công nhận là bộ phim hay nhất do giới truyền thông bình chọn một ngày trước khi lễ trao giải diễn ra.

Theo NGHI XUÂN (TTO, Crienglish)