Phố cổ Hội An sẽ ngừng bán vé tham quan dịp tết

Ngoài việc ngừng phố đi bộ, TP Hội An cũng sẽ ngừng bán vé tham quan khu phố cổ từ ngày 18 đến 21-2 (30 tháng Chạp đến hết mùng 3 tết). Theo đó, 21 di tích thuộc khu phố cổ Hội An tạm đóng cửa từ ngày 30 tháng Chạp đến hết mùng 3 tết. Lãnh đạo TP Hội An cũng cho biết trong dịp tết cổ truyền năm nay, TP sẽ tổ chức nhiều hoạt động đặc sắc nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân địa phương và du khách.

Theo thống kê của UBND TP Hội An, chỉ trong tháng 1, du khách trong nước đến Hội An đã tăng đến 226% so với tuần đầu tiên của năm 2014. Trước việc lượng du khách đến tham quan, lưu trú tại phố cổ Hội An tăng đột biến đã khiến các khách sạn từ mini đến năm sao ở Hội An rơi vào tình trạng “cháy” phòng.

LÊ PHI