Phố thị giữa làng

Nhờ nếp sống đẹp, người dân Kế Môn đã nâng cao được đời sống, tạo điều kiện phát triển kinh tế ổn định, làm giảm tỉ lệ hộ nghèo của xã, tăng tuổi thọ của người dân... Sắp tới làng Kế Môn còn xây dựng siêu thị cùng nhiều công trình phúc lợi xã hội khác. Chắc chắn đây sẽ là cơ hội giúp vùng quê này ngày càng trù phú hơn... Ông PHẠM DO, Chủ tịch xã Điền Môn Toàn bộ chi phí xây dựng “thành phố” này đều do người dân tự quyên góp. Phần lớn trong đó là do những người con xa quê gửi về giúp đỡ. Ông LÊ QUANG, Trưởng thôn Kế Môn