Phong phú chương trình giải trí tết

Giỏ hoa tươi lớn nhất Việt Nam tại TP Sa Đéc (PL)- Tại TP Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp), tối 24-1, chính thức khai mạc lễ hội Hoa Xuân năm 2014 với chủ đề Sa Đéc Phố - Hoa và hội chợ xúc tiến thương mại du lịch 2014 tại Công viên Sa Đéc. Theo ông Phan Văn Nhiều, Chủ tịch UBND TP Sa Đéc, tại lễ hội Hoa Xuân năm 2014, TP tái xác lập kỷ lục Giỏ hoa tươi lớn nhất Việt Nam. Giỏ hoa này cao 15,4 m, rộng 16,1 m với 3.150 giỏ hoa các loại, trong đó có 1.000 giỏ hoa cúc mâm xôi trên bề mặt. Giỏ hoa do 50 nghệ nhân của làng hoa Sa Đéc thực hiện.

Giỏ hoa tươi lớn nhất Việt Nam sau khi được trao giấy xác nhận kỷ lục của Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam sẽ được trưng bày suốt dịp tết Nguyên đán Giáp Ngọ và tiếp tục bổ sung hoa quanh năm để quảng bá hình ảnh TP Sa Đéc với nghề trồng hoa, hướng tới xây dựng Sa Đéc là TP hoa ở đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó, Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam sẽ trao giấy xác nhận kỷ lục cặp me kiểng cổ lớn nhất Việt Nam cho cặp me của ông Nguyễn Phước Lộc (TP Sa Đéc) và hai món ẩm thực có nhiều sen và trái cây nhất. GIA TUỆ Hà Nội: 30 buổi biểu diễn văn hóa, nghệ thuật Sở VH-TT&DL TP Hà Nội cho biết sẽ tổ chức khoảng 30 buổi biểu diễn văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn TP phục vụ công chúng từ 30-1 (tức đêm giao thừa) đến 5-2 (mùng 6 tết). Địa điểm diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ quanh khu vực bắn pháo hoa đêm giao thừa và các sân khấu, trung tâm văn hóa, khu dân cư, vùng sâu, vùng xa tại 29 quận/huyện trên địa bàn TP. Sở VH-TT&DL sẽ tổ chức chương trình đón giao thừa do Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long thực hiện, dự kiến diễn ra tại Quảng trường Cách Mạng Tháng Tám. Ngoài ra, TP sẽ tổ chức Hội báo xuân Giáp Ngọ; triển lãm sách, báo, ảnh “Văn hóa người Hà Nội”; các rạp chiếu phim với chủ đề “Mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước, mừng thủ đô đổi mới”; chương trình “Xuân quê hương” giao lưu với kiều bào ở nước ngoài về quê ăn tết; gặp mặt các đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo thủ đô… Từ ngày 23-1 đến 9-2 (tức 23 tháng Chạp đến mùng 10 tháng Giêng), Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam phối hợp với một số địa phương để tổ chức Ngày hội vui xuân tại bảo tàng. Từ ngày 7-2 (tức mùng 8 tết), Nhà hát Tuổi trẻ và Công ty Đông Đô Show sẽ giới thiệu tới khán giả thủ đô chương trình hài kịch - ca nhạc Táo cười đón xuân. Trong đêm giao thừa, tại Nhà hát Trưng Vương (Đà Nẵng) sẽ diễn ra các chương trình biểu diễn nghệ thuật chào đón năm mới. Ngoài các điểm du xuân ở trung tâm TP, các resort, khách sạn chạy dọc ven biển Mỹ Khê cũng sẽ tổ chức nhiều chương trình giải trí, ca nhạc để phục vụ khách du lịch. V.THỊNH - T.TÀI