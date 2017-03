Phong trào tẩy chay Photoshop hình ảnh

Các cô gái nói không với Photoshop giương biểu ngữ Keep it Real (Giữ gìn sự chân thực) - Ảnh: nydailynews

Theo N.XUÂN (TTO/AP)



Julia Bluhm đến từ tiểu bang Maine (Mỹ) đã nhận được kết quả khả quan khi tờ tạp chí tuổi teen Seventeen magazine cam kết sẽ không chỉnh sửa hình ảnh những người mẫu khi đăng lên tạp chí này.Trước đó, Julia Bluhm cùng mẹ đã vận động nhiều người tham gia chiến dịch "nói không với Photoshop" trong suốt năm tháng (từ tháng 2-2012 đến tháng 7-2012) để đệ đơn thỉnh cầu lên tờ Seventeen magazine với mục đích “bảo vệ hình ảnh chân thật của những cô gái” trước sự lạm dụng công nghệ chỉnh sửa hình ảnh - đẹp long lanh một cách giả tạo...Ngày hôm qua (11-7) các cô gái đã tập trung tại quảng trường Thời đại gần văn phòng tạp chí Teen Vogue với biểu ngữ Keep it Real (Giữ gìn sự chân thực). Những cô gái này đã thu thập được hơn 28.000 chữ ký chỉ trong vòng một tuần yêu cầu Teen Vogue cam kết sử dụng hình ảnh thật của những người mẫu mà không được chỉnh sửa khi đăng lên tạp chí.Họ đã liên kết với Tổ chức bảo về quyền lợi phụ nữ SPARK Movement, cho rằng tạp chí Teen Vogue cũng như các tạp chí tuổi teen khác thường đăng hình ảnh của những người mẫu đã được chỉnh sửa. Điều này có thể gây ra những nhận thức lệch lạc trong quan niệm về vẻ đẹp. Các độc giả tuổi teen có thể chán nản khi cảm thấy mình không được "hoàn hảo" như hình ảnh của các người mẫu hoặc mắc bệnh chán ăn vì mải mê ăn kiêng để có thân hình gầy giơ xương như các người mẫu xuất hiện trên các trang tạp chí.Một trong những cô gái tuổi teen Emma Stydahar, năm nay 17 tuổi, đến từ ngoại ô Croton-on-Hudson, là một độc giả thường xuyên của tạp chí Teen Vogue, nói rằng "tôi nhớ lại khi nhìn vào hình ảnh của những cô gái trên tạp chí và nghĩ giá mà mình có đôi chân như cô ấy hay có cái eo thon như cô ấy". Nhưng bây giờ thì cô là một trong những người nằm trong chiến dịch vận động "Keep it Real".Britney Franco,13 tuổi, đến từ Brooklyn, mong ước trở thành nhiếp ảnh gia và tổng biên tập của tạp chí thời trang trong tương lai và cũng là một độc giả thường xuyên của Teen Vogue - nói rằng "tôi rất thích đọc tạp chí này. Đó là lý do vì sao tôi muốn nó thay đổi".Trong khi đó Dana Edell, giám đốc điều hành của SPARK, phản ứng rằng Teen Vogue đã đưa ra một phong trào thời trang dành cho tuổi teen mà chẳng khác nào một bản sao của người lớn. Edell cáo buộc trên trang chủ của tờ Teen Vogue phiên bản điện tử ngày thứ 4 vừa qua đã phô bày 15 người mẫu mà tất cả "rất gầy, rất xanh xao. Những bức ảnh không thể hiện vẻ đẹp hay ho cho những cô gái. Trông những cô gái tóc vàng hoe, gầy giơ xương, rất xa lạ".Trước những phản ứng trên Teen Vogue phát biểu rằng "luôn cố gắng không ngừng để giới thiệu những hình ảnh với cơ thể khỏe mạnh cho độc giả. Chúng tôi đề cao những người mẫu mạnh khỏe và đăng tải nhiều hình ảnh của các cô gái mà không qua chỉnh sửa hay "tút lại". Teen Vogue cam kết tiếp tục giữ vững tiêu chí này.Giống như tổng biên tập Ann Shoket của tạp chí Seventeen, Teen Vogue cũng đồng ý sẽ tổ chức một buổi thảo luận riêng với các cô gái về vấn đề này.