Phóng viên ảnh bị tai nạn kinh hoàng vì... săn ảnh Justin Bieber

Một thợ săn ảnh sau khi thấy chiếc Ferrari màu trắng của hoàng tử nhạc pop Justin Bieber đậu trên đường ở Los Angeles đã nhanh chóng băng qua đường để chụp được những bức hình cận cảnh của chiếc siêu xe. Đáng tiếc khi quay trở về lề đường bên kia, người đàn ông xấu số đã bị một xe ô tô đâm trọng thương và tử vong trên đường đi cấp cứu.Vụ việc xảy ra vào tối ngày 1/1/2013 (theo giờ địa phương) tức ngay trong ngày đầu năm mới. Hiện tại danh tính của nạn nhân 29 tuổi được giữ kín vì lợi ích tinh thần của các thân nhân. Cảnh sát Los Angeles cho biết người lái xe gây ra vụ tai nạn sẽ không bị kiện bởi anh ta đi hoàn toàn đúng luật.Khi vụ tai nạn xảy ra, Justin không ngồi trong xe nên nam ca sĩ rất bất ngờ. Ban đầu, Justin không đưa ra bất cứ bình luận nào vì sốc. Nhưng sau khi trấn tĩnh lại, Justin Bieber hy vọng cái chết của người đàn ông đáng thương kia sẽ là lời cảnh tỉnh cho các nhà làm luật để siết chặt hơn các quy định bảo vệ sự riêng tư cũng như an toàn tính mạng cho người nổi tiếng, cảnh sát giao thông, người đi đường và bản thân thợ săn ảnh.“Giờ đây, mọi suy nghĩ và những lời cầu nguyện chân thành của tôi đều hướng tới gia đình của nạn nhân. Hy vọng bi kịch này sẽ khiến các nhà làm luật thực hiện những hành động cần thiết.”Ca sĩ Miley Cyrus cũng đưa ra ý kiến: “Cái chết của công nương Diana và cái chết của người thợ săn ảnh này chưa đủ để chúng ta làm điều gì đó sao? Khi còn bé, mẹ dặn chúng ta không được chạy chơi trên đường đông và những người thợ săn ảnh này dù đã lớn nhưng lại mạo hiểm cả tính mạng bản thân và sự an toàn của những người khác như thế.”Phía cảnh sát cho biết khi người thợ săn ảnh này tiếp cận xe của Justin, một cảnh sát ở chốt trực đã đi tới khuyên anh ta nên trở về xe vì nơi này không có làn đường hay biển báo cho người đi bộ, các lái xe ô tô sẽ tăng tốc và phóng nhanh, họ có thể sẽ không kịp nhìn thấy anh ta. Vụ việc xảy ra vài phút sau đó đã hoàn toàn đúng như lo sợ của người cảnh sát.Một phóng viên chuyên đưa tin ảnh về giới sao cho biết: “Chuyện paparazzi bị tai nạn giao thông, bị đánh, bị thương là chuyện thường ngày. Nhưng tử vong là điều chưa từng thấy.” Bản thân phóng viên ảnh này cũng từng bị ngồi trong trại tạm giam một thời gian ngắn vì đột nhập vào tư gia của sao để chụp ảnh gia đình họ quây quần quanh bàn ăn.Hồi năm 2010, đường phố Los Angeles đã từng có lần tá hoả vì một chiếc “xế điên” phóng như bay trên đường chỉ để không làm mất dấu chiếc xe của Justin Bieber. Sau đó, phóng viên này bị đưa ra toà xử lý, nhưng anh ta chỉ bị xử tội vi phạm luật giao thông.Jennifer Aniston cũng chia sẻ có lần bốn bề quanh xe cô là xe của các paparazzi. Cô không thể nào lái xe để thoát khỏi họ còn họ thì chụp hình lia lịa. Những trường hợp như vậy thường xuyên xảy ra tại Hollywood.Luật pháp Mỹ cho phép các nhà báo hoạt động tự do để thu thập thông tin, trước đây, uỷ ban lập pháp đã từng thử siết chặt luật như đề xuất của Justin và những người nổi tiếng khác nhưng ngay lập tức họ bị báo giới phản đối vì vi phạm quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận trong Hiến pháp.“Phóng viên ảnh chúng tôi luôn cố gắng để là người đầu tiên gửi về cho toà soạn những bức ảnh ‘hot’ trong ngày, được sếp khen và được trả nhuận ảnh cao, nhưng cuối ngày, hy vọng là chúng tôi còn sống để được tiêu số tiền mình kiếm ra. Người đàn ông kia thì đã chết. Đó là một bi kịch của nghề”, một paparazzi chia sẻ.