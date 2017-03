“Phụ nữ Việt Nam là ngọc Viễn Đông!”

Ngọc Viễn Đông được làm từ nhiều truyện ngắn Sắc, Cẩm Lệ, Trăng huyết… của nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc và cũng do chị viết kịch bản. Phim được bố cục thành sáu chương: Tặng phẩm, Thức, Thuyền, Thực - mộng, Thơ, Trăng huyết. Mỗi chương do một nghệ sĩ nữ gồm Kiều Chinh, NSND Như Quỳnh, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Hồng Ánh,Trương Ngọc Ánh và ba lựa chọn Tăng Thanh Hà, Ngô Thanh Vân hay Trương Thị May vào vai chính. Phim được quay từ Bắc vào Nam như Sa Pa, Hà Nội, Đà Nẵng, Hội An, Đà Lạt, Phan Thiết, Sài Gòn, Cần Thơ và Toronto (Canada). Phim sẽ được phát hành cả trong và ngoài nước.