Phú Thọ sẵn sàng cho ngày Giỗ Tổ

Ngày chính giỗ, sẽ có các nghi thức cúng tế và dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, do lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Phú Thọ tiến hành theo đúng các nghi thức Bộ VH, TT&DL vừa ban hành. Đêm trước ngày giỗ chính, sẽ có bắn pháo hoa tầm thấp tại KDTLS Đền Hùng.

Lễ hội chính thức bắt đầu từ ngày 31/3, tức ngày 6/3 Kỷ Sửu, kéo dài đến ngày 4/4 (tức ngày 10/3 âm lịch) với các hoạt động văn hoá, thể thao trong một không gian rộng từ Việt Trì đến núi Nghĩa Lĩnh, gắn với chương trình Du lịch cội nguồn giữa 3 tỉnh Phú Thọ - Lào Cai - Yên Bái.

Năm nay, ngoài chủ nhà Phú Thọ, các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Lào Cai, Yên Bái, Đà Nẵng và Vĩnh Phúc cũng tham dự lễ hội với nhiều hoạt động đặc sắc và phong phú: Giới thiệu sản phẩm làng nghề, văn hoá ẩm thực, trưng bày hoa thơm trái ngọt các tỉnh, thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh dày.

Ngoài ra, còn có các giải thể thao, vật dân tộc, giải cờ tướng, cờ người mở rộng, bơi chải Bạch Hạc. Lễ hội còn có nhiều hoạt động văn hóa độc đáo: Diễn xướng dân gian truyền thống, hát xoan, đâm đuống, đánh trống đồng, dân ca dân vũ v.v… Trong các ngày lễ hội, các rạp chiếu bóng đều phục vụ nhân dân.

Chưa đến lễ hội, nhưng mỗi ngày đã có hàng vạn lượt người về Đền Hùng. Vì thế, công tác vệ sinh môi trường được đặc biệt quan tâm với việc tăng cường số nhân viên thu dọn rác khắp khu lễ hội.

Nhằm ngăn chặn tình trạng "chặt chém" du khách trong lễ hội, ngoài việc tổ chức sắp xếp lại các khu hàng quán, các hàng ăn, BTC cũng đưa ra các quy định, hướng dẫn chặt chẽ về việc phục vụ văn minh với việc lập 2 đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra và xử lý các vi phạm. Nhiều nhà ăn lớn do KDTLS Đền Hùng quản lý được khai trương, có niêm yết công khai giá bán, sẽ góp phần làm giảm áp lực về dịch vụ ăn uống cho du khách trong thời gian lễ hội.

Để lễ hội được đảm bảo an toàn, chất lượng, trước khi lễ Giỗ Tổ diễn ra 10 ngày, UBND tỉnh Phú Thọ đã kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2009, đặc biệt là vấn đề đảm bảo an ninh trật tự, công tác phân luồng, tuyến giao thông đảm bảo an toàn cho đồng bào về dự lễ hội, chương trình lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng ngày 10/3 âm lịch.

Với sự chuẩn bị chu đáo của tỉnh Phú Thọ cũng như các cấp, ngành, hy vọng, lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay sẽ tiếp tục để lại những ấn tượng đẹp trong lòng du khách trong và ngoài nước.