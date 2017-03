Phú Yên: Tiến hành thẩm định bộ thanh đá nghi là đàn đá cổ

Sở đang đề nghị UBND tỉnh này cho tiến hành khảo sát thực địa, đồng thời mời các cơ quan nghiên cứu, các chuyên gia tiến hành thẩm định bộ thanh đá nghi là đàn đá cổ do ông Đinh Hải Hưng (ngụ Tuy An, Phú Yên) phát hiện được (Pháp Luật TP.HCM ra ngày 13-6 đã thông tin). Cùng ngày, ông Nguyễn Phụng Ngoạn, Quyền Chủ tịch UBND huyện Tuy An, đã yêu cầu các cơ quan chức năng huyện này đưa bộ thanh đá trên từ nhà ông Hưng về bảo quản tại huyện.

T.LỘC