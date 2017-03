Phương Mai - Hữu Long đăng quang Siêu mẫu Việt Nam 2012

Sau hơn 2 tháng, cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2012 chính thức khép lại với giải thưởng cao nhất thuộc về Phương Mai – Hữu Long. Cặp đôi này sở hữu vẻ đẹp hình thể, phong cách biểu diễn ấn tượng.

Trong đêm chung kết xếp hạng, các thí sinh phải trải qua các phần thi: Trình diễn trang phục áo dài, trình diễn trang phục dạ hội, trình diễn trang phục biniki.



Ở phần trình diễn trang phục áo dài của Nhà thiết kế Thuận Việt, các thí sinh đã thể hiện được sự duyên dáng, nhẹ nhàng. Phần trình diễn trang phục bikini cũng gây chú ý với những thiết kế giúp thí sinh phô diễn vẻ đẹp hình thể.

Trong khi đó, phần trình diễn trang phục dạ hội có tên Mùa hè rực rỡ của nhà thiết kế - siêu mẫu Vũ Thu Phương lại khiến khán giả bất ngờ vì thí sinh nữ thì lộng lẫy, cầu kỳ nhưng lại sánh bước cùng thí sinh nam với trang phục đơn giản.



Đã vào đến chung kết nghĩa là những thí sinh đã được tuyển chọn kỹ càng nên các ban giám khảo giành cho họ nhiều lời khen ngợi. Đa phần giám khảo khen sự nhiệt tình, tiến bộ vượt bậc của các thí sinh. Đặc biệt, ở phần phô diễn khả năng cảm thụ âm nhạc, các thí sinh đã thể hiện tốt những điệu nhảy dance sport và được ngợi khen là như những vũ công chuyên nghiệp.



Ngoài giải vàng thuộc về cặp đôi: Phương Mai - Hữu Long, ban tổ chức còn trao giải bạc cho Đặng Vũ Diệu Huyền - Đinh Minh Quân, giải đồng cho Lê Thu An - Công Tuấn - Phương Dung - Lưu Huynh. Những giải thưởng phục gồm: Giải thưởng nhà tài trợ - Lê Thu An, thí sinh Siêu mẫu thân thiện: Cù Ngọc Quý - Thùy Dương, thí sinh Siêu mẫu trình diễn ấn tượng: Kim Tuyền - Thành An, thí sinh Siêu mẫu tài năng: Huỳnh Thị Nu - Ân Khoa, thí sinh Siêu mẫu phong cách: Mỹ Linh - Võ Văn Nam, thí sinh Siêu mẫu có hình thể đẹp nhất: Mai Hồng Nhung - Hoàng Long, thí sinh Siêu mẫu ăn ảnh: Thu Cúc - Huy Hoàng, thí sinh Siêu mẫu triển vọng: Lan Khuê - Nguyễn Thị Tuyết.



Trong đêm chung kết, những siêu mẫu hàng đầu, thành danh từ các cuộc thi siêu mẫu VN: Võ Hoàng yến, Ngọc Thạch, Anh Thư, Ngọc Oanh, Minh Triệu, Kim Cương, Kim Dung, Phan Lê Ái Phương, Kim Dung, Thùy Linh, Vũ Mạnh Hiệp, Ngọc Tình, Gia Ngọc, Lê Kiên Định cùng tham gia trình diễn trang phục da hội của NTK Hoàng Hải. Ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ tham gia biểu diễn các ca khúc phục vụ chương trình.