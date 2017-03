Phương Mai trả lời tin đồn mang bầu

Trao đổi với phóng viên 2Sao, siêu mẫu Phương Mai cuời sảng khoái cho rằng mọi người giàu trí tưởng tượng quá. Cô khẳng định mình không hề mang thai, trước buổi chiếu phim, cô và một vài người bạn trong đó có ca sĩ Nathan Lee đi ăn một số món ăn, thế nên là bụng có vẻ to. Cô lý giải rằng bụng cô có vẻ to hơn bình thường là do góc chụp mà thôi.Phương Mai tâm sự: "Tôi cho rằng mỗi đứa trẻ được sinh ra là một phép màu của cuộc sống. Bất kỳ một ai đó được sinh ra đều mang một ý nghĩa nào đó, vì vậy điều đó xứng đáng được trân trọng. Tôi sẽ không so sánh sự sinh ra của một sinh linh với các giá trị đạo đức - việc một con người được có mặt trên đời là một phép màu nhiệm vượt mọi sự đánh giá". Khi được hỏi việc cô đã sẵn sàng cho việc lập gia đình hay sinh con chưa, Top 10 Siêu mẫu Châu Á tiếp lời: "Việc sẵn sàng hay không thì còn thuộc vào mỗi cá nhân và thời điểm khác nhau. Điều quan trọng không phải ta đã làm gì mà quan trọng là ta có thể chịu trách nhiệm về điều đó như thế nào".

Chia sẻ thêm với độc giả, Phương Mai đã từng sút cân sau khi chia tay bạn trai (đạo diễn Ngô Quang Hải) vì biếng ăn nhưng sau một thời gian, cô lấy lại vóc dáng, trông có sức sống hơn. Thời gian gần đây, cô lười tập thể thao nên vóc dáng trông có vẻ mập, người đối diện đứng ở góc nghiêng sẽ thấy bụng của cô khi ăn no, còn nếu nhìn trực diện thì hoàn toàn bình thường.Trước khi gác máy, siêu mẫu Phương Mai hứa sẽ tập luyện chăm chỉ hơn, đặc biệt là cô đang tập Yoga để giữ vóc dáng siêu mẫu và không để độc giả giật mình vì những tin đồn thất thiệt, đoán già đoán non như thế.