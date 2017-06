Phương Mỹ Chi nói về việc “được xã hội tô vẽ“

Phương Mỹ Chi được xem là giọng ca nhí đầu tiên trở thành hiện tượng âm nhạc sau một chương trình truyền hình thực tế. Vượt qua nhiều kỳ vọng, ngờ vực lẫn tranh cãi, cô bé hát dân ca ngày nào đã chứng tỏ mình không ăn may hoặc chiếm tình cảm, lòng thương của khán giả nhờ câu chuyện về hoàn cảnh gia đình.

4 năm kể từ ngày xuất hiện trên sân khấu The Voice Kids 2013 và khiến nhiều người nơi nước mắt với Quê em miền nước lũ, Phương Mỹ Chi hiện tại không chỉ giữ vững phong độ trong giọng hát mà còn có hướng đi tích cực.

Và dĩ nhiên, cô bé ngây thơ ngày nào cũng trở nên chững chạc trong suy nghĩ và cách ăn nói.





Ảnh: Hải An



. Phương Mỹ Chi nổi lên như một hiện tượng sau khi tham gia The Voice Kids 2013. Nhiều khán giả cho rằng Phương Mỹ Chi của hiện tại đã là thiếu nữ từ ngoại hình đến giọng hát, còn em nghĩ sao?

- Em thấy loay hoay cũng nhanh thật. Đối với em 4 năm có thể nhiều nhưng với cô chú nghệ sĩ khác chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn. Do đó so với các cô chú, em vẫn là một người rất nhỏ vừa bước vào nghề. Còn đối với các em, so với các bạn vừa bước ra khỏi chương trình truyền hình thực tế thì em vẫn “già” hơn.

Dĩ nhiên là sau 4 năm vào showbiz Việt em đã trưởng thành nhiều hơn, thay đổi nhiều từ ngoại hình đến tư tưởng. Em nghĩ là mình đã không còn ngây thơ như trước nữa.

. Nhưng cũng không ít người bảo thích Mỹ Chi của ngày xưa hơn, vì nhìn đáng yêu và dễ thương hơn hình ảnh hiện tại?

- Em nghĩ mỗi người có cách nhìn nhận đúng sai, hay dở khác nhau. Ví dụ người này thấy đẹp, nhưng mình thấy không đẹp thì cũng có quyền lên tiếng vì đó là quyền riêng tư, miễn sao đừng quá xúc phạm, nhục mạ người khác. Do đó, em không thể cấm người khác nói về mình được.

Còn việc bây giờ không còn dễ thương như xưa, em cũng chịu thôi. Có lẽ ngày xưa em còn là một tờ giấy trắng còn bây giờ tờ giấy này đã được xã hội tô vẽ nên phải khác hơn.

Ai rồi cũng sẽ lớn lên mà chị. Những ai bình luận em như vậy chắc hẳn khi nhìn lại hình ảnh ngày xưa của bản thân mình cũng sẽ thấy mình dễ thương hơn thôi.

. 4 năm ca hát, em trải qua những niềm vui, nỗi buồn gì?

- Vào showbiz được một quãng thời gian em có nhiều niềm vui hơn nỗi buồn. Niềm vui lớn nhất chính là được thực hiện đam mê, đứng trên sân khấu lớn nhỏ. Và dù có ít hay nhiều khán giả ủng hộ, em cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Niềm vui thứ hai là được nhiều người biết đến và yêu mến.

Còn nỗi buồn tương đối ít, chủ yếu là bị xâm phạm vào quyền tự do và riêng tư. Dù vậy, em nghĩ đây là điều mà bất cứ nghệ sĩ nào cũng phải đối mặt nên không có gì đáng phải để tâm. Em chưa bao giờ có suy nghĩ phải chi mình không nổi tiếng bởi với em đây là phúc rất lớn.

Phúc ở đây là được mọi người yêu mến một cách lạ lùng. Mọi người không hề quen biết nhưng yêu giọng hát của em nên quý luôn con người em, cho đồ ăn, quà tặng. Nhiều khi em tự hỏi vì sao mọi người lại tốt với mình đến như vậy.

. Mỗi khi gặp chuyện buồn, em sẽ đối mặt ra sao?

- Đôi khi scandal đến với em dồn dập khiến mình mệt mỏi, nhưng em nghĩ lại những gì mình đang có chính là tình thương mà Tổ nghề dành tặng. Dĩ nhiên khi nhận được phúc của Tổ thì phải trải qua khó khăn.

Em nghĩ mình đang được thử thách, nếu không vượt qua được thì sẽ không thành công. Ví dụ như khi đi tập gym, phải cố hết sức thì mới có thể hoàn thành bài tập, điều này cũng như trong cuộc sống vậy.

Ngoài ra, em còn có thể treo một status tâm trạng lên trang cá nhân hoặc tâm sự với chị và bạn thân. Cả hai đều là người mà em tin tưởng và cho những lời khuyên hoặc hướng giải quyết. Khi nói ra hết, em được “xả” hết nỗi buồn.

. Thông qua cách nói chuyện, có vẻ Phương Mỹ Chi có lối suy nghĩ già hơn tuổi 14. Có ai nhận xét về em thế này chưa?

- Em cũng bị bạn bè nói là có suy nghĩ già hơn. Bản thân em cũng thấy vậy, vì đôi khi thấy các bạn rất “con nít”. Có lẽ do em được ra ngoài nhiều nên học hỏi nhiều thứ hơn. Ngoài ra trên mạng xã hội, em theo dõi nhiều trang về châm ngôn sống, chương trình Quà tặng cuộc sống.

Nghe thì có vẻ “trẻ trâu” nhưng em tự cảm nhận và rút ra cho mình nhiều bài học hay. Ví dụ như khi cãi nhau với bạn bè, em lên mạng tìm đọc những câu danh ngôn về tình bạn và lập tức trút bỏ hết nỗi buồn.

Nhiều người nghĩ theo hướng tiêu tực thì chơi Facebook sẽ bị ghiền, suốt ngày chỉ biết câu like vô bổ. Em không bàn luận về vấn đề này vì đó là quyền cá nhân của mỗi người, nhưng riêng em nghĩ mình đang sử dụng mạng xã hội một cách rất tích cực.

. Tính cách này có ảnh hưởng đến cuộc sống của một cô bé đang trong tuổi ăn tuổi học như em?



- Nhiều khi cũng thấy mệt vì suy nghĩ nhiều quá, đến mức em có tóc bạc. Tối ngủ sớm, em vẫn nằm suy nghĩ sau này mình có còn được yêu mến, có bài hit nào?

Hôm nọ xem clip chú Lưu Chí Vỹ bị bầu show mắng bị đến trễ, em cảm thấy rất sợ, không biết sau này mình có gặp trường hợp đó hay không.



Ảnh: Hải An

. Mới đây trên mạng xuất hiện câu chuyện một người “tố” em và gia đình giả tạo. Thực hư chuyện này thế nào?



- Chữ giả tạo đó xuất phát từ câu chuyện gia đình em đi ăn tại một quán ăn cách đây không lâu. Em không rõ câu chuyện thực hư thế nào, nhưng theo như lời kể lại của một chị nhân viên thì khi gia đình em ra về, chị ấy có gật đầu chào nhưng gia đình em không chào lại.

Chị ấy còn nói “Ba mẹ Phương Mỹ Chi lạnh lùng ngồi ăn cắm cúi”, “Phương Mỹ Chi chỉ ngồi bấm điện thoại, khi có người đến xin chụp hình thì cười tươi”. Vì lý do này nên chị đăng lên mạng những câu nói rất khó nghe.

Em chỉ nghĩ cả nhà em đi ăn thì tập trung ăn uống cũng là bình thường. Còn cách ứng xử của em, nếu lạnh lùng thì bị trách là khó gần, tươi cười lại bị cho là giả tạo. Em thật sự không biết phải ứng xử làm sao cho đúng và khiến mọi người hài lòng.



Ảnh: Hải An

. Trước đây thường chọn cách im lặng nhưng lần này Phương Mỹ Chi lên tiếng giải thích. Có phải em không thể chịu đựng nổi tai tiếng không?

- Câu chuyện đó khi có người hỏi em mới trả lời chứ không muốn làm to chuyện, gia đình em cũng khuyên đây là chuyện mà ai làm trong ngành này cũng phải gặp. Nếu muốn làm ra lẽ, nhà em đã trở lại quán đó để tìm người nhân viên để hỏi rõ ràng đầu đuôi câu chuyện.

. Đây có phải lần đầu tiên em bị khán giả đánh giá những điều không hay về mình?

- Không phải đâu chị, từ năm 2013 đến nay, em nghe hoài như “ăn cơm bữa”. Ví dụ như bên ngoài, em được nhận xét ăn nói nhanh nhẹn, cá tính hơn nhưng khi lên sân khấu phải mặc áo dài nên em chủ động dịu dàng lại như một cách tự bảo vệ hình ảnh.

Từ chuyện đó mà nhiều người nói em giả tạo. Nhưng em cũng không biết phải làm sao hay giải thích thế nào. Em có cảm giác mỗi khi mặc áo dài, mình bị “nhập” vậy, hiền hơn hẳn.

Nếu em ứng xử như ngoài đời cũng sẽ có người không thích, chê rằng tại sao em mặc trang phục truyền thống mà lại có những ứng xử không phù hợp, “xì tin” hay quá năng động.

. Nhiều nghệ sĩ lớn không thể giữ bình tĩnh khi bị cư dân mạng nói xấu. Vì sao em còn nhỏ lại có thể chịu đựng những điều này?



- Do trước giờ em ít khi chia sẻ nên mọi người nghĩ em mới gặp lần đầu. Nhưng chắc khả năng em vẫn còn chịu được (cười). Nếu nói em ăn cắp đồ hoặc hát nhép, em sẽ bật lên cảm xúc và chứng tỏ sự thật ngay.

Những ngày đầu khi vừa bước chân vào showbiz, em thường cảm thấy bức xúc khi nghe những điều không đúng về mình. Nhưng dần dần em lại thấy quen, đôi khi lại còn thấy vui hơn vì điều này chứng tỏ mọi người còn quan tâm đến mình.

Em nghĩ khi mọi người không còn muốn nói đến mình mới là điều đáng buồn, còn khi họ còn bàn luận dù đúng hay sai cũng là một điều tích cực.

. Dù còn nhỏ nhưng Phương Mỹ Chi rất đắt show trong và ngoài nước. Nhiều người nghĩ gia đình em rất giàu có. Em chia sẻ gì về điều này?

- Chị thấy nhà em có giàu không? Giàu là khi nhà biệt thự, có xe hơi hồ bơi, còn như thế này là đủ sống chứ không phải giàu. Nhưng với cả nhà em, mọi thứ gần như được lật sang một trang mới, ấm cúng và đầy đủ hơn.

. Chi là nguồn thu nhập chính trong nhà, ba mẹ cũng tạm ngưng công việc bên ngoài tập trung chăm lo cho của em. Điều này có khiến em áp lực khi còn khá nhỏ?

- Quán chè nhà em đã đóng cửa vì bán buôn hơi khó và mẹ cũng phải theo em đi diễn. Còn ba ở nhà chăm coi nhà cửa và đưa đón em đi học. Nếu chị không hỏi thì em cũng không nghĩ đến và cũng không quan tâm việc em là thu nhập chính trong nhà, em chỉ quan tâm đến việc hát cho hay.

Cũng có thể sau này em không theo được nghề, nên hiện tại phải trân trọng từng phút giây đứng trên sân khấu. Nhiều người mong muốn một giây đứng trên sân khấu nhưng không có duyên với nghề, nên em được 2, 3 phút hát mỗi bài nên phải cống hiến hết sức có thể.



Ảnh: Hải An

. Những gì mình làm được đã khiến Chi thật sự hài lòng?



- Tất nhiên khi đã có cái mong ước từ lâu thì em hài lòng, nhưng ở mức nhất định. Em vẫn phải phấn đấu để gặt hái thêm. Em không cho đó là tham lam mà là tinh thần cầu tiến, không phải cho riêng mình mà cả gia đình.

Ví dụ như có thể mua nhà rộng hơn, xe hơi để ba mẹ và anh chị có cuộc sống tiện nghi. Ngoài ra, nếu sau này giàu thật sự, em sẽ xây trường học và những gì có ích cho xã hội, giúp đỡ những người xung quanh.

Còn hiện tại, em làm những điều vừa túi tiền như đi từ thiện giúp các ông bà nghệ sĩ neo đơn, em bé mồ côi, khuyết tật.

. Từ đâu em lại có suy nghĩ có vẻ như khá già dặn so với lứa tuổi của mình như vậy?

- Em thấy nhiều cô chú nghệ sĩ như cô Mỹ Tâm, chú Đàm Vĩnh Hưng, Tuấn Hưng… có tấm lòng rất đáng ngưỡng mộ, luôn muốn chia sẻ với những người khó khăn chứ không ích kỷ giữ cho riêng mình. Ngoài ra, em có một suy nghĩ hơi già dặn rằng khi mình làm việc tốt sẽ có đức để lại cho con cái (cười).

Ngày xưa, em coi nhiều clip nói về luật nhân quả cũng như tham quan 18 tầng địa ngục ở khu du lịch Đại Nam nên cảm thấy rất sợ. Vậy nên em tâm niệm phải làm điều tốt mới không bị trừng phạt sau này.

Do là nghệ sĩ nên em kiêng kỵ việc cho tiền người, lúc đó em nhờ chị đi cùng cho và sau sẽ trả lại cho chị ấy. Bây giờ em chỉ làm được những việc như vậy.

. Bây giờ, Phương Mỹ Chi còn thích được gọi là “ca sĩ nhí”?

- Không phải em không thích mà cảm thấy hơi buồn cười. Khi được giới thiệu “ca sĩ nhí Phương Mỹ Chi”, khán giả cười ồ lên và bảo “con bé lớn rồi mà còn nhí gì nữa”. Do đó mỗi khi đi diễn, mẹ em nhờ cô chú MC giới thiệu em là “ca sĩ Phương Mỹ Chi” hoặc "ca sĩ trẻ” chứ đừng “nhí” nữa.

. Gần đây có thông tin Chi đã tách khỏi công ty của ca sĩ Quang Lê vì nảy sinh mâu thuẫn. Thực hư thế nào?

- Em vẫn thuộc công ty của ba Quang Lê nhưng không phải kiểu ghép cặp với nhau, có ba thì phải có em mà cả hai thường đi diễn độc lập. Còn những mâu thuẫn là giữa gia đình em và ba nhưng sau đó cũng đã được giải quyết. Em chưa bao giờ dám cãi ba, ngược lại ba Lê cũng luôn thương và cho em nhiều ý kiến.

. Sau chương trình Thần tượng bolero, ba nuôi có thêm nhiều học trò cưng khác. Em nghĩ sao nếu mình bị san sẻ tình cảm?

- Em không sợ mà chấp nhận. Dĩ nhiên khi ba có nhiều học trò mới thì tình thương cũng sẽ bị san sẻ phần nào, em không thể giành được mà cũng không làm điều đó để làm gì cả.

Em nghĩ làm điều đó là rất ích kỷ. Nhiều người cũng có đam mê và khả năng, muốn ba Lê đỡ đầu thì em phải san sẻ cơ hội đó chứ không thể nắm riêng được.

