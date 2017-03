Phương Thanh khuấy động "Rockstorm"

Hiện tại, Phương Thanh đang gấp rút chuẩn bị cho sự xuất hiện đặc biệt của mình. Chị Chanh hứa hẹn sẽ làm hàng nghìn người hâm mộ tại Sân vận động Hà Nội bùng nổ với những âm thanh cuồng nhiệt, những bước nhảy căng tràn sinh lực.

Theo Ban tổ chức, Phương Thanh là ca sĩ nữ duy nhất có mặt trong đêm Rockstorm Hà Nội và đây sẽ là cơn gió lạ thu hút fan cho đêm diễn. Bà mẹ một con chứng tỏ khả năng bốc cháy cùng rock của mình trong hai ca khúc What’s up và Ngọn lửa cao nguyên bằng chất giọng khàn đặc trưng. Năm ngoái, vị trí khách mời thuộc về Minh Thư với ca khúc I Hate Myself For Loving You.

Chương trình năm 2008 mang tên “Rockstorm - sự trở lại”, với sự góp mặt của Da Vàng, Microwave, Thủy Triều Đỏ, Cát (The Sand), đạo diễn Trần Lập. Chương trình tiếp tục đi theo tiêu chí dành cho khán giả trẻ, toàn bộ vé phát miễn phí cho người hâm mộ.