Phương Thanh sắp cưới

Buổi họp báo album "Người đàn bà lúc nửa đêm" diễn ra trong không khí vui vẻ và thân mật. Nhiều nghệ sĩ thân thiết đến chúc Phương Thanh có một sản phẩm ưng ý sau 8 năm lận đận trong sự nghiệp vì bị mất giọng.



Phương Thanh vui mừng ra mắt album mới. Ảnh: Khoa Nguyễn

Trong tâm trạng phấn khích và vui mừng, chị Chanh tiết lộ chị sắp lên xe hoa. Nữ ca sĩ cho biết, năm chị 39 tuổi, có người thúc "ép" làm đám cưới nhưng chị không chịu vì chưa đến lúc, mà chị vốn tin vào mệnh số.

"Tôi có nói với người ấy rằng, giờ mà em lấy anh, năm sau em bỏ anh thì cũng huề làng, thôi ráng chờ em thêm một năm nữa đi", chị cười tươi. Nữ ca sĩ còn tiết lộ đám cưới của chị sẽ khác người. Chị tổ chức hôn lễ trên biển, cô dâu không mặc váy mà sẽ diện 10 bộ áo bà ba. Chị Chanh tin rằng, 40 là tuổi viên mãn nhất của chị, giúp chị tự tin làm những điều mình muốn trong sự nghiệp lẫn gia đình. Đó cũng là nguyên nhân mà album "Người đàn bà lúc nửa đêm" ra đời.

Trong buổi họp báo, nữ ca sĩ sung sức hát cả 7 ca khúc có trong album dành tặng mọi người. Chị xúc động: "Đã lâu rồi, tôi mới có được cảm xúc như ngày hôm nay. Tôi đã tìm lại được bản thân mình của 8 năm về trước".

Bài hát chủ đề album có với tên gốc là “Midnight lady” của giọng ca nổi tiếng thế giới Chris Norman được chính Phương Thanh viết lời Việt. Ca khúc này giúp nữ ca sĩ giành chiến thắng tại liveshow 9 của cuộc thi “Gương mặt thân quen” cách đây vài tháng. Rất lâu rồi nữ ca sĩ mới tìm được một bài hát đúng “chất” của mình như vậy. Người phụ nữ trong bài hát vừa yếu đuối, mong manh nhưng lại vừa mạnh mẽ với nội tâm giằng xé.



Cẩm Vân (trái) cùng nhiều nghệ sĩ đến chúc mừng "chị Chanh". Ảnh: Khoa Nguyễn.

Phương Thanh tiết lộ không hiểu vì sao sau khi sinh con, chị không thể cất giọng hát. Suốt 8 năm, chị loay hoay và không tìm được lối thoát. Cách đây một năm chị cho cho ra mắt DVD single "Quay về đây" với chất rock nặng để giải tỏa bức bách tâm trạng khi phải đối diện với trở ngại không thể hát được. Single này ra mắt không thành công như mong đợi. Chính vì thế chị đã dồn hết tâm huyết cho album lần này.

Ngoài ca khúc chủ đề, album còn có các bài hát: Nước mắt, Hoàng hôn tháng tám của nhạc sĩ trẻ Toàn Thắng, Tha lỗi cho nhau, Làm sao để quên một người, Nửa trái tim và Ngày mới của Phạm Khải Tuấn. Trong khi Toàn Thắng là gương mặt trẻ mới được biết đến thời gian gần đây, Phạm Khải Tuấn lại rất quen thuộc với bài hit Trái tim bên lề của Bằng Kiều hơn 10 năm trước. Bốn ca khúc của Phạm Khải Tuấn dành cho Phương Thanh trong album này mang những màu sắc rất khác biệt. Nếu Tha lỗi cho nhau và Nửa trái tim đầy day dứt, tiếc nuối thì Làm sao để quên một người lại có chút bất cần và cũng không kém phần mạnh mẽ. Riêng Ngày mới lại đậm chất dân ca, nghe rất dễ chịu và là điểm nhấn giúp album trở nên nhẹ nhàng hơn.

Ngoài ra, Phương Thanh bonus thêm hai ca khúc mà chính chị cũng tự thấy là “không liên quan” với tổng thể album. Đó là Anh còn nợ em của nhạc sĩ Anh Bằng và Lối nhỏ vào đời của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. “Tôi biết hai bài hát này không cùng thể loại với những bài hát trước đó nên xếp ở phần tặng kèm trong CD. Đây là hai ca khúc tôi rất thích và khi thu âm cũng có rất nhiều cảm xúc”, chị chia sẻ.

Khác với những album trước, Phương Thanh nhờ Phạm Viết Thanh, thành viên ban nhạc rock Unlimited, tự tay mix toàn bộ CD này. Là những người bạn rất hiểu ý nhau, nên Viết Thanh quyết định để Phương Thanh hát thoải mái, tự do và “mix như không mix”. Khi nghe album, khán giả sẽ nghe được từng tiếng thở mạnh hay tiếng nức nở ngắt quãng của Phương Thanh trong quá trình thu âm.

Ngoài đĩa CD, trong album lần này Phương Thanh tặng một DVD gồm hai video “Tha lỗi cho nhau” đóng cùng Lam Trường do Trần Thăng Long đạo diễn và “Người đàn bà lúc nửa đêm” do ca sĩ Kỳ Phương thực hiện. Bìa đĩa vol.8 của nữ ca sĩ do Công Trí thiết kế. Khán giả sẽ thấy một Phương Thanh rất nữ tính, dịu dàng và đằm thắm trong chiếc đầm được người bạn thân là ca sĩ Mỹ Lệ thiết kế riêng.

Phương Thanh đang tham gia bộ phim trường “Vừa đi vừa khóc” của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Cuối năm nay, chị dự định tham gia một vài dự án phim điện ảnh.

Theo Tâm Giao (VNE)