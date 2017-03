Phương Thanh: Sinh thêm con trai rồi mới cưới

- Chị có “xếp bằng” mình với “người đàn ông trong bóng đêm” của chị?



- (cười) Tôi chỉ thích “xếp bằng” với ai khác thôi, như với chị chẳng hạn, chứ với người yêu thì tôi dại gì “xếp bằng” cho thiệt thòi. Với anh, tôi thích dựa nép thật gần và nghe giọng anh thủ thỉ.





- Nghe chị tả tôi hình dung, với người đàn ông của mình chị giống như một chú mèo nhỏ... Thực hư thì thế nào?



- Tôi có bao giờ là hùm là sói với ai đâu. Chỉ lì một chút, hoang dại một chút. Tôi thấy mình giống mèo hoang. Nhưng trước người yêu thì tôi đúng là mèo ngoan, mèo nhà. Anh ấy cũng nói “không ngờ em dễ vỡ đến vậy”.



- Vì chị đã khóc trước mặt anh ấy?



- Không nhất thiết! Chính đó cũng là cái dại của tôi. Tôi ít khi khóc trước mặt người khác, kể cả người mình yêu. Nhiều lúc gặp chuyện buồn kinh khủng, tưởng chỉ cần người ta đến bên là sẽ khóc đã đời như một đứa trẻ, nhưng khi gặp mặt, tôi lại cứ tỉnh rụi. Người ta về rồi, có khi 5 giờ sáng, tôi nằm khóc một mình.



- Cái đó là do cá tính của chị hay vì chính chị thấy cuộc tình của mình khác thường?



- Tôi thì lại cho rằng chuyện tình của mình rất bình thường, so với chính mình. Dĩ nhiên, là phụ nữ, ai cũng mơ về một mái ấm gia đình, sáng chiều có nhau. Nhưng từ bé tôi đã quen với cảnh nhà không có đàn ông, có lẽ vì thế mà giấc mơ của tôi cũng hơi khác thường. Người đàn bà từ 30 tuổi trở đi, cái họ cần không còn là một tình yêu nồng nàn, mà là những đứa con.

- Chị đã có bé Gà rồi đó thôi...



- Tôi sẽ có một đứa con trai nữa, trước năm 40 tuổi.



- Bố của con trai chị cũng là bố của bé Gà?



- Chuyện này tôi cũng xin được để “trong bóng đêm”.









- "Người đàn ông định mệnh", "người đàn ông trong bóng đêm" là những mỹ từ người ta gán vào người đàn ông đang đi bên cạnh chị. Chị muốn gọi anh ấy là gì?



- Tôi tin anh đúng là người đàn ông định mệnh của mình. Anh là fan nồng nhiệt của tôi, từng đội mưa đi xem live show năm 2001 kỷ kiệm 11 năm tôi ca hát. Rồi tôi tình cờ ngồi cạnh anh trên một chuyến bay và có linh tính khác lạ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Kiến thức, sự từng trải và vẻ trầm tĩnh của anh bù đắp cho tôi rất nhiều.



- Và đám cưới, khi nào chị sẽ tổ chức?



- Đúng là tôi đang yêu, nhưng nói đến chuyện đám cưới thì còn hơi xa, vì sau 40 tuổi tôi mới lấy chồng. Tôi sẽ sinh con trai rồi mới lấy chồng.



- Lẽ thường yêu thì cưới, sao chị cứ phải làm ngược?



- Tôi không hề muốn làm ngược. Mà ngược là so với mọi người thôi, chứ rất thuận đối với tôi. Chỉ vì tôi đã nhìn ra duyên phận của mình. Số tôi đường tử tức chạy trước đường phu thê. Tôi hiểu khán giả thương tôi không chỉ là thương tiếng hát, mà còn thương con người ngoài đời của tôi nữa. Họ lo lắng cho hạnh phúc của tôi, tôi chỉ biết hứa sau 40 tuổi sẽ mạnh dạn ra mắt người đàn ông của mình. Còn bây giờ thì e rằng chưa đúng lúc.



- Tình yêu là một thứ rượu, chị đang ngấm cái say của nó mà cứ phải che giấu. Thật ra chị đang sống với tâm trạng thế nào?



- Tôi vẫn có thể hét lên “Tôi đang yêu” như bây giờ đây. Nhưng yêu ai và khi nào có thể khoe người yêu thì tôi còn đủ tỉnh táo để xin nợ khán giả.



- Ngoài lý do chị hiểu được duyên phận của mình nên chưa muốn ra mắt người yêu, còn có khúc mắc nào khác?



- Tôi có những lý do riêng. Một trong số đó là vì sự bình yên của những người tôi yêu thương. Tôi đi hát kiếm sống từ năm 17 tuổi. Gần 20 năm qua, vì phải “chín” gấp mà tôi đánh mất sự hồn nhiên của mình. Giờ đây, tôi không muốn vì sự nổi tiếng của tôi mà những người thân yêu mất đi sự bình yên của họ. Tôi có con đường riêng để đi đến hạnh phúc, dù đó có thể là con đường vòng. Tôi chưa bao giờ nuối tiếc và gục ngã.



- Như vậy, “sinh con rồi mới lấy chồng” là một cách chị “quy thuận” số phận?



- Tôi sống nặng về tâm linh. Tôi muốn thấy trước chuyện để tìm lành tránh dữ cho mình và cho người thân. Nói vậy không có nghĩa tôi cổ súy mọi người phó mặc số phận cho trời đất, mà tôi cũng tin vào “nhân định” và “nhân hòa”. Thậm chí trong album Tình 2010 tôi có hát bài Con gái tuổi Dần do tôi sáng tác, ý nói, con gái thời nay tuổi gì cũng cao số, không riêng tuổi Dần, điều quyết định hạnh phúc là ở tâm tính và đức hạnh của mỗi người thôi.



- Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện cởi mở này. Chúc chị thành công và hạnh phúc!

(Theo Gia đình trẻ)