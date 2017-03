Phương Trinh: Tôi thuộc mẫu người tham lam...

Mặc dù còn rất trẻ nhưng Phương Trinh cũng đã trải nghiệm qua nhiều vai diễn, không biết trong số đó Trinh thích hóa thân vào nhân vật nào nhất?

- Đối với tất cả những vai diễn Trinh đều đặt tâm huyết của mình vào đó, nhưng nếu nói về vai yêu thích nhất thì có lẽ là Ngọc Mỹ trong phim Vũ điệu tình yêu (đạo diễn Đặng Lưu Việt Bảo). Ngọc Mỹ là một nhân vật vô cùng cá tính, thích mặc quần jean, áo pull bụi bụi như con trai, lại còn biết đánh võ nữa...

Trinh thích vai này bởi vì từ trước đến giờ Trinh toàn thể hiện những vai nữ tính, thùy mỵ, ăn nói nhẹ nhàng nên Ngọc Mỹ là cơ hội để Trinh tận dụng một phần “nam tính” vốn có trong bản thân mình để nhập vai. Các bạn nhìn vẻ ngoài của Trinh hiền thục, nhu mì là thế nhưng thực chất khi nói chuyện thì ai cũng nhận ra Trinh có cá tính rất mạnh, có thể nói là như con trai vậy…

Trinh làm đủ thứ việc từ diễn viên, ca sĩ đến MC vậy làm sao Trinh có thể đảm bảo được việc học ở trường của mình?

- Hiện tại, Trinh đang phải bảo lưu kết quả học tập của mình tại trường đại học KHXH&NV vì lịch diễn quá dày đặc. Trinh muốn sau khi hoàn thành album Vol. 2 khoảng tháng Mười thì sẽ tập trung đi học lại để lấy được bằng tốt nghiệp.

Thực ra Trinh thuộc mẫu người khá tham lam, thích gom tất cả mọi thứ để làm cho xong một lúc nhưng khả năng của một con người có hạn nên Trinh đành phải chọn lựa, cân đo và quyết định sẽ làm cái nào trước cái nào sau. Việc học là học cả đời, hôm nay mình không học được thì ngày mai học tiếp còn cơ hội thì không chờ mình!

Bản thân Trinh luôn ý thức được rằng cho dù làm trong bất cứ lĩnh vực, ngành nghề nào thì mình phải luôn có một nền tảng kiến thức nhất định. Trinh muốn được mọi người nhắc đến mình với hình ảnh một diễn viên có tài thật sự.

Phương Trinh đi hát đã được một thời gian và cũng cho ra đời album đầu tay của mình nhưng rõ ràng dấu ấn trong vai trò ca sĩ vẫn còn mờ nhạt...



- Album Vol.1 được Trinh đầu tư rất nhiều, rất công phu trong vòng 4 năm từ việc dành dụm vật chất, ý tưởng để thực hiện đến việc tìm bài hát phù hợp…, nhưng có lẽ dòng nhạc Trinh chọn chưa thật sự phổ biến. Nếu đánh giá một cách công tâm thì album vol.1 của Trinh đã nhận được nhiều lời khen của những người trong giới nghệ thuật cũng như báo chí.

Có thể nếu Trinh đưa vào album một vài bài hát thị trường thì chắc sẽ được mọi người biết đến nhiều hơn. Tuy nhiên, điều đó không thể hiện được cái “tôi” của Trinh mà Trinh thì không thích tác phẩm đầu tay của mình như vậy. Trong album vol.2 Trinh sẽ hát những bài dễ nghe hơn, teen hơn và gần gũi với khán giả hơn.

Vậy theo Trinh để trở nên nổi tiếng một người ca sĩ cần có những yếu tố gì?



- Sự thành công của người ca sĩ hội tụ rất nhiều yếu tố. Có người mới vào nghề mà nổi tiếng được thì do họ có tố chất, may mắn hay có thể nói theo cách trong nghề là do “Tổ đãi”. Thế nhưng có nhiều người phải bỏ ra rất nhiều thời gian, công sức vào công việc thì mới được nổi tiếng trong số hàng ngàn người đang chờ để nổi tiếng.

Thật ra ranh giới giữa việc nổi tiếng và không nổi tiếng tiếng rất mong manh. Một bài hát đưa lên mạng được nhiều người yêu thích thì đã gọi là nổi tiếng rồi. Theo Trinh, sự nổi tiếng nằm ở chất lượng, ở giọng ca, ở giai điệu, ca từ và người ca sĩ nổi tiếng thì phải có khả năng hát live được còn thực trạng hiện nay thì phần lớn các ca sĩ trẻ dù có nổi tiếng cũng khó làm được điều đó.

Phương Trinh còn rất trẻ, chỉ vừa bước qua lứa tuổi teen hai năm nhưng đã được các đạo diễn ưu ái giao cho những vai khá “nặng ký”, phải chăng Trinh có được “hậu thuẫn” vững chắc?



- Những gì Trinh có được từ trước đến giờ đều do Trinh tự gây dựng nên. Có lẽ vì Trinh khá nghiêm túc trong công việc như: đến đúng giờ, thuộc kịch bản và diễn xuất cũng khá ổn nên làm xong một phim thì người ta lại mời Trinh tiếp tục cộng tác. Và cứ thế, Trinh dần đi lên mà không cần phải nhờ vả ai hay bất cứ điều gì cả.

Còn nếu nói về chuyện tế nhị giữa “kiều nữ và đại gia” thì càng không có bởi vì nếu Trinh có đại gia thì đâu phải một mình lái xe máy chạy tới chạy lui ngoài đường mà đã có xe hơi đưa đón, nhà cao cửa rộng rồi…

Người nghệ sỹ thì buộc lòng phải chia sẻ gần như một nửa cuộc sống của mình với khán giả, không biết rằng người yêu của Trinh có chấp nhận nhường lại một nửa đó cho khán giả không?

- …(cười) Tâm lý của người đàn ông thì ai cũng muốn giữ người bạn gái cho riêng mình. Ban đầu người yêu của Trinh cũng khó tính nhưng may mắn là dần dần thì người ấy cũng hiểu vào tin tưởng nên Trinh cứ thoải mái hoạt động nghệ thuật, sống với niềm đam mê của mình.

Đã là người của công chúng thì việc được người khác thích hay không thích là chuyện bình thường, Trinh phản ửng thế nào với những người không thích mình?

- Có người thích mình vì người ta hiểu mình, có người hiểu mình nhưng không thích mình vì người ta ganh tỵ với mình thôi nên Trinh cũng không quá bận tâm về việc đó. Nghề này đòi hỏi Trinh phải biết bỏ qua dư luận mà đi. Bởi nếu cứ sống và bị ảnh hưởng bởi dư luận thì sẽ không vượt qua được.



Theo Thế giới Điện ảnh