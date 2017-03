Phương Uyên nhận lỗi liên quan vụ nghi dàn xếp kết quả

Một đại điện Cát Tiên Sa - nhà sản xuất của chương trình - đề nghị giấu tên tiết lộ trên báo Thanh Niên rằng, ngay lúc clip "tố" Giọng hát Việt dàn xếp kết quả xuất hiện, tất cả thành viên ban tổ chức, huấn luyện viên đều mất ngủ. Sáng sớm 10/9, các bên đã có cuộc họp khẩn cấp để tìm hướng giải quyết vấn đề.







Nhạc sĩ Phương Uyên.

Thí sinh H'Zina Bya lọt vào vòng Đối đầu nhưng đã dừng cuộc chơi.

Theo Hồng Hà (VNE)



"Phương Uyên đã nhận lỗi về mình với những gì đã diễn ra", đại diện Cát Tiên Sa nói. Người này chia sẻ thêm rằng không giận Phương Uyên vì "hơn lúc nào hết tôi hiểu và chứng kiến tất cả những gì Phương Uyên dành cho cuộc thi. Uyên đã đi một đoạn đường dài từ những ngày đầu rèn luyện các em cho đến lúc này".Trả lời PV cùng ngày, H’Zina Bya - một trong những nhân vật được nhắc tên trong đoạn ghi âm - khẳng định cô không bị ép rời cuộc chơi sớm như đồn đoán và cô có thể hát tiếng Anh "không tệ như nhạc sĩ Phương Uyên nghĩ". Cô rút khỏi cuộc chơi do sức khỏe cá nhân không cho phép. "Tôi không biết đoạn hội thoại này có đúng là của chị Phương Uyên hay do người khác cắt ghép, dàn dựng để hạ uy tín của chương trình. Nếu đúng sự thật thì tôi cảm thấy buồn, vì có lẽ chị Phương Uyên chưa hiểu rõ lắm về giọng hát của tôi".Sau vòng Giấu mặt gây nhiều hứng thú khi giới thiệu những giọng ca xuất sắc, vòng Đối đầu của Giọng hát Việt bắt đầu để lộ nhiều điểm yếu, dấu hiệu dàn xếp, khiến khán giả bất bình. Trong các cặp đấu, không phải bao giờ thí sinh hát tốt hơn cũng được chọn, như ở cặp Bùi Anh Tuấn - Hồng Dương (đội Hồ Ngọc Hà), Thanh Thủy - Bảo Anh (đội Trần Lập), hay Phan Ngọc Luân - Hoàng Mạnh (đội Đàm Vĩnh Hưng)... Những bài hát do huấn luyện viên chọn cho các cặp cũng là vấn đề, như chàng trai dân tộc Ksor Đức phải hát ca khúc tiếng Anh cùng giọng ca chuyên nhạc ngoại Huỳnh Anh Tuấn. Ngoài một vài tiết mục ấn tượng, đa số các cuộc đối đầu trong 3 tập đã phát sóng là những màn gào thét, mạnh ai nấy phiêu, tranh nhau khoe giọng giữa các thí sinh.Chiều 10/9, Công ty Cát Tiên Sa đã có cuộc họp với các thí sinh The Voice. Chiều nay(11/9), ban tổ chức Giọng hát Việt sẽ tổ chức buổi họp báo giải trình về scandal này.