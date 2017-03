Phương Vy trình làng "On and on" với những shot hình triệu đô

"On and on" là ca khúc do Antoneus Maximus và nhạc sĩ Hoàng Anh đồng sáng tác. Antoneus cảm thấy rất thích thú với phần beat do Hoàng Anh thực hiện và đặt rất nhiều kỳ vọng vào ca khúc này. Được biết, 100% các cảnh quay trong MV dùng đến kĩ xảo, đặc biệt với những phân đoạn 3D hoàn toàn ở độ phân giải 4K, hứa hẹn nhiều điều bất ngờ cho 1 MV cộp mác Việt Nam.

MV "On and on" đưa 2 nhân vật chính xuyên suốt cả 3 thế giới khác nhau với 3 khoảng thời gian, bối cảnh và phục trang khác nhau: Quá khứ - hiện tại – tương lai. Ở quá khứ, Antoneus Maximus là một ninja sống ở vùng rừng núi phương Đông. Trong MV, Antoneus Maximus thực hiện những cú bay lộn phức tạp trên không trung, những mái nhà cổ của Châu Á. Để đáp ứng được hiệu quả hình ảnh cao nhất, đội ngũ đã sử dụng 1 nhân vật ninja bằng 3D với vai trò như một Cascadeur. Ở hiện tại, thử thách lớn nhất là phân cảnh khối lập phương của Phương Vy biến đổi thành siêu xe. Ekip dành hầu như nửa tháng hậu kì cho phân cảnh 3 giây này, để tạo ra độ thật cần thiết. Ở tương lai, trọng tâm là tạo ra 1 thành phố phong cách robotic. Thật khập khiễng khi so sánh với những shot triệu đô đến từ Hollywood. Nhưng đội ngũ vẫn tạo ra được những khung hình khá bắt mắt người xem. MV On and on đưa 2 nhân vật chính xuyên suốt cả 3 thế giới khác nhau, 3 khoảng thời gian, bối cảnh và phục trang khác nhau. Quá khứ - hiện tại – tương lai Phương Vy đội vương miện ở quá khứ Antoneus Maximus và Phương Vy Cả hai cùng ở tương lai Theo Kim Yến (GTVT)