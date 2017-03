Piano đối thoại với hầu văn

Lấy ý tưởng từ các giá hầu đồng, hai nghệ sĩ sẽ thể nghiệm một con đường sáng tạo riêng dành cho thể loại âm nhạc vốn được coi là kén người nghe như hiện nay.

Trong chương trình, Phó An My sẽ đóng vai trò chủ chốt như một ông đồng - bà cốt để thánh nhập vào và sẽ sống cùng với mỗi nhân vật khác nhau ở mỗi giá đồng. Với bốn biến thể gọi chung là nhập. Xen giữa các nhập là phần hát văn cổ của các nghệ nhân: NSND Thanh Hoài, nghệ nhân Dương Thanh An, NSƯT gõ trống dân tộc Văn Hùng, cung văn NSƯT Trần Luận cùng dàn nhạc dân tộc của Đài Tiếng nói VN.

Chương trình đối thoại giữa hát văn và piano được mong chờ như một dấu mốc mở đường cho một cách thức thể hiện và đưa thể loại nghệ thuật này đến gần hơn với công chúng.

V.THỊNH