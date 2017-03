Polanski được tôn vinh tại LHP Berlin

Điều đáng nói là đạo diễn người Pháp này không thể đến Đức nhận giải vì đang thi hành án quản thúc tại Thụy Sĩ do tội hiếp dâm trẻ vị thành niên.

Một bất ngờ lớn tại Liên hoan Phim Berlin năm nay là chiến thắng của bộ phim Honey (Mật ong) của đạo diễn 46 tuổi người Thổ Nhĩ Kỳ, Semih Kaplanoglu, với giải Gấu vàng.



Mật ong là bộ phim cuối cùng trong chuỗi 3 phim mang tên: Sữa, Trứng và Mật ong. Hầu hết những cảnh quay trong Mật ong được thực hiện trong rừng và trên núi.

Phim không hề có nhạc nền nhưng vẫn được các nhà phê bình tán dương nhiệt liệt vì lối kể chuyện đơn giản nhưng dữ dội.



Nội dung xoay quanh số phận của một cậu bé 6 tuổi bị lạc vào rừng rậm và cuộc hành trình tìm lại người cha thân yêu chuyên làm nghề nuôi ong của mình.



Giải thưởng Gấu vàng không chỉ là niềm vinh dự của riêng Kaplanoglu mà của cả nền điện ảnh Thổ Nhĩ Kỳ vì Honey là bộ phim Thổ Nhĩ Kỳ đầu tiên chiến thắng giải thưởng cao nhất tại Liên hoan Phim Berlin kể từ năm 1964.



Giải thưởng Gấu bạc dành cho Nam diễn viên xuất sắc nhất năm nay thuộc về 2 ngôi sao trong phim truyền hình Nga Grigory Dobrygin và Sergei Puskepalis trong phim How I Ended This Summer.



Bên cạnh đó, bộ phim How I Ended This Summer của đạo diễn Nga 37 tuổi, Alexei Popogrebsky, cũng mang về giải thưởng Gấu bạc. Đây là bộ phim thứ 2 của Alexei trong sự nghiệp đạo diễn của ông.



Bộ phim là câu chuyện về cuộc sống của một nhà khí tượng học sau khi vợ và con gái ông bị ám sát.



Nữ diễn viên Nhật Bản Shinobu Terajima mang về giải thưởng Gấu bạc dành cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất với vai diễn trong phim Caterpillar.



Bộ phim truyền hình Trung Quốc Apart Together là câu chuyện về cuộc tái hợp của một đôi vợ chồng sau hơn 50 cách biệt đã được tôn vinh với giải thưởng Kịch bản xuất sắc nhất.