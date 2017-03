Psy chính thức phát hành "bom tấn" mới

Hình ảnh quảng bá cho Gentleman của Psy



Đúng như lời hẹn, Psy đã tung ca khúc Gentleman vào lúc 0 giờ ngày 12.4 (giờ địa phương). Theo như tuyên bố trước đó của "chàng béo", ca khúc này được phát hành tại 119 quốc gia trên toàn thế giới.Theo nhận xét của nhiều cư dân mạng, ca khúc có giai điệu sôi nổi, vui nhộn và vẫn mang hơi hướng của Gangnam Style trước đó. Còn theo Reuters, ca khúc này đã sử dụng nhiều cách chơi chữ trong tiếng Hàn.Trước đó, Psy từng tiết lộ rằng bài hát mới sẽ có "tiết tấu nhanh, thú vị" và kèm theo đó là một điệu nhảy mang phong cách Hàn.Mới đây, chàng béo xứ Hàn còn đăng trên Twitter một bức hình động kèm theo dòng chú thích: "Gentleman D-1". Bức hình ngộ nghĩnh là chiếc mông lắc lư khá vui mắt khiến nhiều người đoán rằng đây có thể là điệu nhảy chủ chốt của ca khúc mới Gentleman cũng giống như điệu nhảy ngựa trong Gangnam Style.Được biết, Psy đã tiến hành thực hiện MV cho Gentleman trong khoảng thời gian từ ngày 7-9.4 với sự góp mặt của nữ ca sĩ Ga In (nhóm Brown Eyed Girls) và các thành viên của show truyền hình thực tế ăn khách Infinite Challenge.MV này được quay tại các địa điểm khác nhau xung quanh Seoul, cũng giống như Gangnam Style.Vào ngày mai 13.4, Psy sẽ lần đầu trình diễn Gentleman tại buổi hòa nhạc Happening ở sân vận động quốc gia Seoul với G-Dragon và Lee Hi là khách mời đặc biệt.Trước đó, nam ca sĩ này đã yêu cầu các fan của mình mặc trang phục màu trắng để đến dự buổi hòa nhạc sắp tới."Tất cả người Hàn Quốc đều biết điệu nhảy này nhưng những khán giả ở các nước khác chưa từng nhìn thấy nó", Psy úp mở trên truyền hình Hàn Quốc tuần trước.Trang Hollywood Repoter nhận định, tuy Gentleman đã chính thức ra mắt nhưng điều đó chưa thể nói lên được sự thành bại của ca khúc này. Bởi Gangnam Style thu hút sự chú ý của khán giả trên toàn thế giới không chỉ vì giai điệu, ca từ mà còn vì điệu nhảy ngựa đầy thú vị.Chính vì thế, buổi trình diễn tại Seoul trước 50.000 người hâm mộ mới thật sự đánh dấu bước ngoặt mới (nếu có) của Psy. Gentleman sẽ là câu trả lời cho nghi ngờ liệu rằng Psy có phải là một ngôi sao dạng "one-hit wonder" (chỉ có duy nhất một ca khúc nổi bật trong sự nghiệp - PV) hay không.Gangnam Style cùng điệu nhảy ngựa đặc trưng đã gây sốt toàn cầu với 1,5 tỉ lượt xem trên YouTube, đưa Psy trở thành một ngôi sao quốc tế.“Sức ép lần này rất lớn và chúng tôi đã rất nỗ lực”, YG Entertainmen, hãng đại diện của Psy, cho biết.Hôm 8.4, Psy chia sẻ trên Twitter: “Ba ngày liền quay video... Vẫn còn cần phải quay nhiều nữa và giờ đã là 5 giờ sáng... Song tôi vẫn hạnh phúc và vui!". Điều đó cho thấy Psy đã dốc hết tâm huyết cho ca khúc Gentleman lần này với hi vọng chứng tỏ rằng mình không phải là ngôi sao chỉ tỏa sáng một lần rồi thôi.Gu Ja-Hyuong, một nhà phê bình âm nhạc Seoul nhận xét Psy đủ khả năng để có thể tạo ra "bom tấn" mới, dù khó có thể sánh được với Gangnam Style.“Anh ấy không phải là một người may mắn trở thành ngôi sao. Chẳng qua là thế giới biết đến anh ấy hơi muộn mà thôi”, Gu Ja-Hyuong nói với Reuters.Psy tên thật là Park Jae-sang, tốt nghiệp Trường cao đẳng âm nhạc Berklee tại Mỹ và từng dự định ra mắt album mang tên PSY from the Psycho World vào năm 2001 nhưng lại gặp rắc rối vì các nhà chức trách cho rằng ca từ trong bài mang tính "gợi dục".Anh cũng từng bị buộc tội sở hữu cần sa vào năm 2002.Đến nay, Psy đã phát hành được hơn 5 album, theo Reuters.