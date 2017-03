Psy: Kẻ khùng hay tên biến thái?

Truyền hình Mỹ chặt phăng đầu Psy

Mới đây, talk show Live Jimmy Kimmel nổi tiếng trên kênh ABC của Mỹ đã mượn bộ phim Life of Pi rất thành công tại Oscar 2013 để “trảm” bay đầu Psy không thương tiếc. Clip Life of Psy cũng với những hình ảnh giống hệt bộ phim gốc nhưng thay Pi bằng “chàng béo” Psy - do diễn viên hài Jimmy Kimmel vào vai, nhảy Gangnam style như điên trên mặt biển hoang vắng, bên cạnh con hổ. Bất ngờ vào phút cuối, Psy bị con hổ vồ bay mất đầu. Đến nay, Psy vẫn im thít trước clip giễu nhại mình trắng trợn. Bất chấp người hâm mộ Hàn Quốc đùng đùng nổi giận, dân Mỹ tiếp tục phớt tỉnh Ănglê, còn khán giả toàn cầu mặc sức cười hả hê cùng với lượt view tăng vèo chẳng kém lượt view cho MV Gentleman.