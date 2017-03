"Quả bom sex" gốc Việt Tila Tequila kiện người tình cũ

Theo Quyên Quân (TNO)

Cựu ngôi sao của chương trình truyền hình thực tế Shot At Love, tên thật là Nguyễn Thị Thiên Thanh, cáo buộc Francis Ten đang thương thảo với người tự xưng là “nhân viên môi giới phim sex của người nổi tiếng” tên Kevin Blatt nhằm tung bộ phim nói trên ra thị trường.Tequila cho biết cô đã từng nói “rất rõ” rằng cô không đồng ý công bố bộ phim vì bất cứ lý do gì.Theo đơn kiện mà Tequila nộp lên Tòa án Tối cao Los Angeles, cô đã thết đãi Ten “một chuyến đi sang trọng và đắt tiền” đến St.Barts, nơi họ quay phim video có “tính chất gợi dục lộ liễu”.Quả bom sex gốc Việt nói cô đã yêu cầu Ten xóa phim trên nhưng gần đây cô mới biết Ten và Blatt đã liên hệ với nhiều người nhằm giới thiệu và phân phối phim.Tequila cũng nói rằng các bị đơn đã tỏ rõ ý định phát hành bộ phim mà không được cô đồng tình. Cô đề nghị tòa ra lệnh cấm phát hành bộ phim và buộc các bị đơn bồi thường cho cô với lý do xâm phạm quyền riêng tư, lạm dụng sự nổi tiếng, cung cách làm ăn không công bằng và vi phạm hợp đồng miệng.Tequila đã nhờ các luật sư Alan Gutman và John Juenger thuộc Văn phòng Luật Gutman ở Beverly Hills, tiểu bang California, giúp cô xúc tiến vụ kiện này.