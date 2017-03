Quá trình thuần hóa 'mèo hoang Jolie' của Brad Pitt

Trước khi Brad Pitt lồng được chiếc nhẫn kim cương trị giá 180 nghìn bảng Anh (6 tỷ đồng) vào tay Angelina Jolie, anh đã song hành bên cô 7 năm và cùng cô nuôi dạy 6 đứa trẻ, trong đó có 3 đứa con nuôi, đến từ các quốc gia khác nhau. Bây giờ thì, phía sau bức tường cao ngất của lâu đài Chateau Miraval trị giá 35 triệu bảng (hơn 1 nghìn tỷ đồng) của họ ở miền Nam nước Pháp, quá trình chuẩn bị cho đám cưới đang diễn ra từng bước một.



Phòng khách được trang hoàng; bếp ăn được sửa chữa, nâng cấp. Champagne, thức ăn và hoa đã được đặn sẵn cho một bữa tiệc xa hoa, mà khách mời sẽ chứng kiến Pitt và Jolie trao lời thề nguyện gắn bó suốt đời. Lâu đài, có vườn nho, hồ nước và tường bao quanh này, sẽ kiêm luôn vai trò một thánh đường nhỏ, chứng kiến sự nên duyên của đôi tình nhân được thế giới nói đến nhiều nhất hiện nay.







Đôi tình nhân đã bên nhau được 7 năm và vẫn đắm say như thủa ban đầu. Ảnh: People.





Jolie đẹp rực rỡ và đầy khiêu khích năm 16 tuổi.





Bức ảnh chụp năm 2005 khi họ còn chưa công khai tình yêu. Nhưng từ khi gặp Pitt, Jolie đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ.





Pitt đồng hành và hậu thuẫn Jolie trong hoạt động từ thiện. Ảnh chụp năm 2009, khi Jolie đến Iraq trong một dự án hỗ trợ người dân nơi đây.





Toàn cảnh lâu đài của cặp sao ở miền Nam nước Pháp (trái). Bên trong, Pitt đang cho sửa chữa, tu bổ lâu đài để chuẩn bị cho đám cưới.



Theo Huyền Anh (VNE)



Tuy nhiên, đối với Pitt và Jolie - những bậc thầy trong việc đánh lạc hướng dư luận kể từ khi họ phải lòng nhau năm 2005 - thì mọi viễn cảnh chúng ta đồn đoán về đám cưới có thể sẽ không được họ biến thành hiện thực. Người ta cũng còn không chắc chắn về việc có đám cưới diễn ra hay không. Duy có điều này thì đúng - Pitt đã thuần phục được Jolie, thành công đến độ anh không nhất thiết phải chứng minh bằng một hôn lễ.“Pitt đã làm được điều mà không ai làm được. Anh thuần hóa được 'con mèo hoang dại nhất' ở Hollywood và lại còn làm cho 'nó' yêu thích cuộc sống gia đình. Pitt không bào mòn các móng vuốt mà biết cách kiểm soát sự nổi loạn bên trong con người Jolie”, một người bạn thân của cặp uyên ương nhận xét.Jolie vốn là một đứa trẻ dại, từng tàn phá bản thân bằng rượu, ma túy, thậm chí là tình dục đồng giới. Jolie vốn là người vợ không an phận, từng "nhảy" ra khỏi hai cuộc hôn nhân. Jolie vốn là đứa con cứng đầu, sẵn sàng từ bỏ quan hệ cha con với người đã sinh ra mình vì một mâu thuẫn nào đó. Bấy nhiêu đó đủ chứng tỏ, cô không dễ để người ta nhốt mình trong một chiếc lồng chật hẹp.14 tuổi, Angie đã đưa bạn trai về nhà. “Chúng tôi sống với nhau như vợ chồng. Đến năm 16 tuổi, tôi muốn tự do”, cô kể.Nữ diễn viên Jenny Shimizu từng là bạn tình của Jolie suốt một thời gian dài. Jolie thú nhận: “Chắc tôi đã cưới Jenny nếu tôi không gặp chồng tôi”. Người chồng đầu tiên đó là tài tử Jonny Lee Miller. Jonny giữ Jolie được 2 năm (1996 - 1998). Sau đó, cô kết hôn với Billy Bob Thornton và cũng chỉ sống với nhau được 3 năm. Ngoài ra, nữ diễn viên còn có những cuộc tình thoáng qua với Mick Jagger, Nicolas Cage…Thế nhưng, kể từ khi "đánh cắp" được chồng của Jennifer Aniston, Jolie bỗng chốc thay đổi hoàn toàn. Bây giờ, cô sống giữa Hollywood đầy rẫy sự bon chen, nhưng hình ảnh của cô được người ta so sánh với Mẹ Teresa vĩ đại. Phần lớn là nhờ công của Pitt. Tài tử 48 tuổi đã biến người đàn bà 37 tuổi thành một phụ nữ tinh tế, điềm đạm, một mỹ nhân thời trang, một bà mẹ hiền từ, một nhà hoạt động từ thiện và tất nhiên, vẫn là một diễn viên tài năng.“Pitt rất thông minh. Anh ấy không ép Jolie trở thành một con người khác. Những người chồng trước đã thất bại khi họ làm như vậy. Pitt để Jolie là chính mình rồi mang thêm cho cô ấy sự ổn định, tin cậy cùng những đứa trẻ dễ thương. Anh đã xây nên cả một thế giới để cô tự thay đổi chính mình”, vẫn người bạn thân trên nhận xét trênTrên cánh tay trái của Jolie có hình xăm câu nói nổi tiếng của Tennessee Williams “A prayer for the wild at heart kept in cages” (Lời nguyện cầu cho sự hoang dã của trái tim nằm trong lồng ngực”. Đó là một bằng chứng cho thấy, Jolie đã chịu để Pitt thuần phục. Những người tình cũ mang đến cho Jolie những thứ họ nghĩ cô thèm thuồng: sự mạo hiểm, sự bất ổn kèm theo đó là rượu, ma túy và dao, thậm chí là máu (như ông chồng thứ hai Billy Bob Thornton đã trích máu cho vào lọ để Jolie đeo quanh cổ). Nhưng Pitt mang đến thứ mà nữ diễn viên thực sự thèm muốn và thầm khao khát: một tình yêu đầy niềm tin và sự lãng mạn vô điều kiện. “Tôi luôn mong ước một tình yêu lớn trong đời. Một tình yêu đủ lớn và đầy ắp để tôi không một giây phút nào cảm thấy bị lừa dối, bị coi nhẹ”, Jolie từng nói như thế, trong một cuộc phỏng vấn.Bằng cách đổi phiên nhau trong việc đóng phim và chăm sóc con, cặp sao cùng xây dựng được sự nghiệp điện ảnh ổn định. Jolie đang là một trong những diễn viên Hollywood được trả thù lao cao nhất. Cô đã có trong tay 30 bộ phim điện ảnh, với những vai diễn khó quên như nhân vật Lara Croft hoặc cô gái đem lại tượng vàng Oscar cho cô trong Girl, Interrupted.“Pitt ủng hộ công việc của Angie bằng cả trái tim mình. Thành công trong sự nghiệp khiến cô yên tâm hơn về mối quan hệ với anh”, một nguồn tin thân cận với cặp sao chia sẻ.Pitt lại còn cùng cô cảm nhận niềm vui và ý nghĩa của việc "cho đi" chứ không chỉ là "nhận về". Cùng nhau, họ đã quyên góp hàng triệu USD cho những người bất hạnh. Và với vai trò đại sứ thiện chí của Liên hợp quốc về người tị nạn, Jolie đã đi khắp thế giới, mang đến tình thương và niềm hy vọng cho những người mà cô cho là “không quê hương, không gia đình và luôn đối diện với nguy cơ bị tàn sát”.Nữ diễn viên từng thú nhận: “Tôi đã học được cách trở thành một người có ích. Tôi không ngại tiết lộ rằng mình từng trải qua một thời kỳ tiêu cực. Tôi từng rạch thân thể mình, từng định nhảy ra khỏi máy bay để tìm kiếm điều gì đó mà tôi cũng không biết. Tôi luôn cảm thấy mình bị giam giữ, bị nhốt. Năng lượng trong tôi tràn ra khỏi cái không gian đang bó hẹp tôi lại”.Bây giờ, Jolie vẫn khẳng định “Tôi vẫn là gái hư. Khía cạnh đó trong con người tôi vẫn tồn tại", nhưng "nó được xếp lại và… thuộc quyền sở hữu của Brad”. Pitt cũng xác nhận điều này: “Cô ấy vẫn hư lắm và điều đó mới hấp dẫn làm sao”.Một sự kiện khác tạo ra bước ngoặt trong cuộc đời Angelina Jolie là cái chết của mẹ cô - bà Marcheline Bertrand - vào năm 2007. “Mẹ không bao giờ nghĩ cho bản thân trước. Cuối đời, mẹ tổng kết rằng, thành công lớn nhất trong sự nghiệp của bà là làm mẹ”, Jolie nói về người mẹ thương yêu của mình.Tâm niệm lời mẹ dặn, sau khi đã có Shiloh (2006), nữ minh tinh tiếp tục sinh cho Pitt một cặp sinh đôi vào năm 2008. Cùng với 3 đứa con nuôi đến từ Campuchia, Ethiopia và Việt Nam, họ trở thành một đại gia đình có 6 đứa trẻ. Và những đứa trẻ đã giục giã cha mẹ chúng gắn kết với nhau hơn nữa bằng một đám cưới.“Điều đó ngày càng trở nên quan trọng với chúng. Chúng tôi đã giải thích rằng, không phải đám cưới, mà các con mới là sự cam kết gắn bó lớn nhất giữa bố và mẹ. Một khi đã có 6 đứa con với nhau, thì đó là lời thề nguyền quan trọng hơn hết thảy”, người mẹ của 6 đứa trẻ chia sẻ.Tuy nhiên, cô cũng nói: “Lũ trẻ rõ ràng đã gắn kết chúng tôi. Nhưng một mối quan hệ sẽ chẳng đi đến đâu nếu chỉ vì ràng buộc về con cái. Bạn phải thực sự tìm thấy sự hấp dẫn ở nhau, phải dành cho nhau những khoảng thời gian riêng tư, hạnh phúc”.Hiểu được điều đó, đôi tình nhân đã cùng nhau bay khắp thế giới. Họ có nhà ở Pháp, Mỹ, Anh và có thể đổi không khí bất cứ lúc nào họ muốn.“Brad và tôi thích được ở bên nhau. Chúng tôi cần và luôn dành cho nhau những khoảng thời gian đặc biệt. Brad sẽ không làm việc khi tôi đang có dự án. Anh ấy nghỉ để đưa lũ trẻ đến trường, đưa chúng đến trường quay xem mẹ đóng phim. Còn khi Brad bận, tôi sẽ vào bếp, nấu bữa tối, chuẩn bị đồ ăn sáng. Chúng tôi quây quần bên nhau mọi lúc có thể. Tôi và Brad không ngừng lên kế hoạch, để sắp xếp xen kẽ thời gian cho gia đình với các dự án công việc”, cô kể với Express.“Brad hoàn toàn hiểu tôi, biết rõ tôi là ai. Anh ấy yêu tôi. Lũ trẻ yêu tôi. Họ biết những khiếm khuyết cũng như sự lập dị của con người tôi nhưng vẫn chấp nhận hết. Tôi cảm thấy hoàn toàn thoải mái”.Còn một người bạn của nữ diễn viên thì cảm nhận: “Brad quả thực là thiên tài. Anh ấy để Angelina được tự do khiến cô ấy cảm thấy yên tâm, thấy gắn bó với anh. Đó là lý do khiến Angie đồng ý cưới. Tất nhiên cũng vì Brad là Brad Pitt. Ai mà không muốn lấy Brad chứ?”.Không ai, kể cả Pitt có thể dám chắc rằng, một ngày nào đó, mèo hoang lại không muốn nổi loạn trở lại. Nhưng hiện tại, chắc chắn, Jolie đang hạnh phúc và cô sẽ không dễ dàng đánh đổi hạnh phúc đó lấy bất cứ thứ gì khác.