Quách An An bị "lừa" đóng cảnh sex?

Gần hai năm kể từ ngày bộ phim có nhiều cảnh nóng Chuông reo là bắn khởi chiếu, ca sĩ - diễn viên Quách An An nhìn nhận về vai diễn đã mang đến cho mình hình ảnh sexy táo bạo.

Tôi bị "liệt" vào hàng diễn viên sexy

Tại sao cứ nói đến Quách An An là người ta lại liên tưởng đến một cô gái sexy? Quách An An có sợ bị "đóng băng" trong hình ảnh này không?

- Đôi khi tôi cũng tự hỏi tại sao rất nhiều nhà báo khi làm việc với tôi đều khai thác khía cạnh sexy của tôi. Cũng có thể họ ấn tượng về tôi trong những cảnh phim tôi từng đóng. Trong khi đó, tôi chỉ mới đóng cảnh nóng trong bộ phim đầu tiên Chuông reo là bắn và Trung uý. Nghĩa là, số lượng phim nóng tôi đóng không nhiều nhưng vẫn bị "liệt" vào hàng diễn viên sexy. Ngược lại, khán giả gặp tôi thì chẳng quan tâm đến vấn đề này. Họ gọi tôi bằng tên những nhân vật tôi hoá thân vào.

Như vậy phải xem xét đến mức độ cảnh nóng của Quách An An trong phim. An "hy sinh" vì nghệ thuật như vậy có xứng đáng hay không?

- Trước khi tham gia bộ phim Chuông reo là bắn, tôi đã nói chuyện với đạo diễn và biết mình phải xuất hiện trong cảnh nóng nào và mức độ cần thiết của cảnh đó. Ví dụ như phải có cảnh tắm suối thì mới có lý do tung hình lên mạng này nọ nên cảnh này cần thiết.

Khi đọc kịch bản và nói chuyện với đạo diễn thì mức độ hở hang không bằng so với các đoạn thực tế trình chiếu. Khi phim chiếu thử tôi không được xem. Cũng chẳng hiểu sao đoàn phim ai cũng được xem trừ tôi ra. Xem xong người ta nói tôi này khác, tôi đã giật mình và căng thẳng lắm. Đến lúc chính tôi xem đến cảnh tôi tắm trong phòng tắm, quay qua quay lại hở trần cả ngực, tôi đã hét lên thảng thốt. Sau đó thì tôi khóc.

Tại sao An lại khóc và sốc trong khi cảnh này An đã biết sẽ có phơi bày cơ thể?

- Từ nói chuyện với đạo diễn, mình hình dung cảnh quay quá khác với hình ảnh của mình xuất hiện trên phim. Tôi cũng hơi ngạc nhiên vì lúc bấm máy có thêm những cảnh quay như trong phòng tắm ngoài kịch bản. Và cảnh này cũng không phải là hở nhưng khi lên phim, cảnh đó tôi hở nhiều nhất.

Đoàn làm phim họ cũng có thái độ tôn trọng mình lúc quay những cảnh nóng. Các hình ảnh sau đó cũng được bảo mật. Nhưng thực tế là cảnh tắm này nó quá hở so với sự tưởng tượng của tôi. Người ta xem phim và nói với tôi thì tôi đã bật khóc rồi. Sau đó tôi có nói chuyện với nội bộ đoàn làm phim. Họ thuyết phục tôi rằng vì là phim thị trường nên cũng phải có vài cảnh nóng. Lúc đó tôi rất ấm ức.

Tại sao lúc đó Quách An An không lên tiếng?

- Vấn đề là tôi không muốn làm lớn chuyện. Tên tuổi của tôi lúc đó cũng chưa là gì. Mình phản ứng quá nhiều sẽ dễ bị hiểu lầm là gây scandal. Mãi sau này khi báo chí hỏi, tôi chỉ nói đạo diễn là người quyết định, diễn viên chỉ là người thể hiện. Đây là lần đầu tiên tôi nói về việc này và bằng sự thật chứ không muốn giấu diếm vì danh nghĩa tập thể đoàn phim nữa.

Sau cảnh đó, gia đình, người thân và người yêu của Quách An An phản ứng thế nào?

- Sau sự cố đó, tôi có nói chuyện với cha và chị của mình. Mọi người nói là nên làm lớn chuyện. Bạn trai của tôi cho rằng phải kiện đoàn phim, phải yêu cầu ngưng chiếu phim nhưng tôi thấy làm như vậy là quá đáng. Vì kinh phí làm phim lớn, hơn nữa chuyện đó cũng không đến nỗi ảnh hưởng đến danh dự và người ta cũng biết rằng đó chỉ là vai diễn.

Sau chuyện này, tôi cũng xem như là một kinh nghiệm. Khi đóng phim Trung úy, ngoài chuyện bảo mật hình ảnh, tôi cũng yêu cầu được biết là cảnh đó quay như thế nào, ánh sáng như thế nào, mức độ hở hang ra sao và phải bảo đảm độ hở như thế nào... Tất cả đều được trao đổi cẩn thận và có hợp đồng.

Đóng cảnh làm tình mà tôi chẳng có cảm xúc

Cảnh nóng trong phim Trung uý thì sao?

- Nếu cảnh nóng trong phim Chuông reo là bắn là những cảnh hở, ít quần áo thì cảnh nóng trong phim Trung uý là cảnh nữ nhân vật với người bạn trai làm... tình. Bối cảnh phim là chiến tranh nhưng chủ yếu nói về tình yêu nên bộ phim sẽ được chiếu trong dịp Lễ tình nhân năm 2009. Tôi đóng cảnh này với diễn viên Thiện Tùng. Lúc quay cảnh nóng này trúng đợt rét đậm của miền Bắc nên tôi bệnh triền miên nhiều ngày. Tôi và diễn viên nam quyết định chỉ đóng đúng một lần cảnh này, hay dở gì cũng một lần thôi. Cảnh này khá dài nên được đan xen vào những diễn biến khác trong phim.

Tâm trạng của Quách An An khi đóng cảnh nóng phim Trung uý có thoải mái hơn so với phim Chuông reo là bắn không?

- Trong phim Chuông reo là bắn, vì lần đầu tiên tôi hở trên phim nên tâm trạng lo lắng hơn. Ở phim Trung úy, mặc dù trường quay đã được bao bọc kỹ nhưng khi máy quay cận vào mình quá, tôi cảm thấy khó chịu. Và sau khi quay xong, tôi yêu cầu kiểm tra lại để không xảy ra sự cố như phim lần trước. Nói thật, đóng cảnh làm tình mà tôi thấy mình thiếu cảm xúc lắm nên không biết lúc phim chiếu sẽ như thế nào đây?!

Quách An An thích một vai cá tính với cảnh nóng hay một vai cá tính bình thường?

- Nóng hay không không quan trọng. Sau 2 phim tôi đã đóng cảnh nóng thì cảnh nóng với tôi cũng... bình thường thôi. Quan trọng là vai đó có hấp dẫn mình hay không, nhân vật có hoàn cảnh đặc biệt hay không. Phim không có cảnh nóng nhưng dở quá tôi cũng từ chối. Tôi đã từ chối khá nhiều kịch bản vì lý do này hơn là lý do họ mời tôi đóng phim có cảnh nóng.

Sexy đâu phải là mông to, ngực to...

Rất nhiều ca sĩ, diễn viên, người mẫu thích hình ảnh gợi cảm hơn bằng việc đi "nâng cấp" vòng một. Ngược lại, Quách An An gần như không để ý chuyện này?

- Sexy không phải là ngực to, mông to, hay môi dày. Đó chỉ là đặc trưng để người ta chú ý, hấp dẫn giới tính. Những điều đó phụ nữ nào cũng có, mỗi người có một sức hấp dẫn riêng của mình. Bản thân tôi có cách thể hiện sự hấp dẫn của mình, chứ không cần phải "bơm" gì cả. Tôi cũng không muốn cái gì quá, nó cũng không hợp với dáng mỏng manh của mình.

Trở lại với âm nhạc, Quách An An tung ra một sản phẩm với loạt hình ảnh gợi cảm. Vì đã nóng trên phim nên An đem hình ảnh nóng vào trong âm nhạc của mình chăng?

- Tôi không muốn hình ảnh của mình trong âm nhạc lại nóng như trên phim. Tôi nhận thức là trong âm nhạc mình thể hiện bản thân mình, tạo hình tượng cho mình, không phải theo kịch bản nào hết. Tôi không muốn một hình ảnh gợi tình rẻ tiền, tôi muốn một hình tượng gợi cảm sang trọng và nhẹ nhàng.

Tôi và Hà Dũng...

Cũng có lời đồn rằng nhạc sĩ Hà Dũng vẫn bí mật bảo trợ cho Quách An An?

- Thật ra ngay từ ngày đầu bước chân vào lĩnh vực ca hát và đóng phim, tôi đã không có hình ảnh của Hà Dũng. Nếu tôi muốn Hà Dũng đầu tư cho tôi và Hà Dũng đồng ý thì chúng tôi đã bắt đầu từ lâu, chứ không để 4 -5 năm sau mới bắt đầu.

Mối quan hệ của tôi với Hà Dũng giờ là bạn bè, không có chuyện tài chính liên quan giữa hai người. Hà Dũng cũng còn quan tâm tới tôi nhưng sẽ không đi xa hơn nữa. Vì sau Hà Dũng, tôi cũng quen người khác. Hà Dũng cũng biết chuyện đó và tôi nghĩ không người đàn ông nào lại dại đi yêu hoài một người phụ nữ đã đi yêu người khác. Bản thân tôi cũng vậy!