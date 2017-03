Quách An An: “Trong tình yêu, tôi là người sống rất bản năng”

Vai diễn của Quách An An trong bộ phim “Trung Uý” đang gây chú ý bởi những cảnh “nóng” và “nuy”. Những cảnh nuy trong “Chuông reo là bắn” từng gây phản cảm, bản thân bộ phim không được đánh giá cao. An An có tự tin vào sự “hy sinh” của mình sẽ thực sự gây được hiệu quả nghệ thuật?

Làm việc gì mình cũng mong muốn có kết quả tốt đẹp. Khi nhận lời tham gia diễn xuất trong bất cứ bộ phim nào, An cũng cố gắng hoàn thành tốt nhất vai diễn của mình trong khả năng và hoàn cảnh cho phép. Tuy nhiên, một bộ phim hoàn chỉnh là kết quả lao động của cả một tập thể, nên An chỉ dám hy vọng chứ không dám chủ quan tự tin là phim sẽ thành công.

An An đang hướng tới xây dựng một hình ảnh gợi cảm trong âm nhạc. Liệu việc “hy sinh” đóng những cảnh “nuy”, những cảnh “nóng” có phải là một “chiêu thức” PR hình ảnh?

Khi đóng phim là An thể hiện tính cách, số phận của nhân vật nên không thể nói dùng hình ảnh của những nhân vật An đóng để quảng cáo cho hình ảnh cũng như phong cách của An được. Chỉ có thể qua hình thức, cách thể hiện của An trong điện ảnh, khi chụp hình, lúc biểu diễn trên sân khấu mới tạo ra được phong cách của An. Và qua đó, mọi người và bản thân An nhận thấy mình phù hợp với hình ảnh một phụ nữ gợi cảm.

Khả năng thành công của cảnh “nóng” là khá mong manh. Sẽ có người nói Quách An An liều lĩnh, nhiều người sẽ bảo Quách An An “chịu chơi”, muốn gây sự chú ý... An sẽ phản biện ra sao?

An không quan tâm đến những lời ong tiếng ve xung quanh nên sẽ không có lời phản biện nào hết. Trong bất cứ công việc nào, tinh thần làm việc hết mình, có trách nhiệm là điều đáng trân trọng. Nếu ai cũng nghĩ bi quan, thiếu niềm tin và không dám làm thì Điện ảnh VN sẽ không bao giờ phát triển được. Nếu có được kịch bản hay, vai diễn có số phận, tính cách thì An luôn sẵn sàng tham gia. Và An tin rằng, đạo diễn VN cũng có khả năng làm được phim có những cảnh nóng thực sự hấp dẫn và đầy tính nghệ thuật.

Giả sử, nếu vai diễn mà An An “hy sinh” trong Trung úy thất bại, người ta sẽ nói rất nhiều đến trình độ, đến phông văn hoá của diễn viên khi nhận đóng vai- An An có nghĩ tới trường hợp này?

Khi thất bại thì không chỉ riêng gì diễn viên mà cả đạo diễn, quay phim cũng đều phải chịu trách nhiệm nhiều nhất. Trước những lời nhận xét về mình, An sẽ xem lại người đang nhận xét mình là ai, họ nói những gì. Sau đó, nếu thấy cần thiết, An sẽ xem lại mình để có thể rút kinh nghiệm và làm tốt hơn.

An nghĩ, để nhận xét, đánh giá về một bộ phim, hay diễn xuất của một diễn viên trong bộ phim đó một cách chính xác thì không phải ai cũng làm được. Còn chỉ qua một vai diễn mà ai đó có thể đưa ra những lời nhận xét về trình độ, phông văn hóa của người diễn viên thì An không đánh giá cao về người đó, vì thế, An sẽ không quan tâm.

Có rất nhiều sự nỗ lực nhưng màn ảnh Việt hiện tại vẫn không có ngôi sao. Nền ca nhạc Việt hiện tại cũng rơi vào bão hoà. Có nhiều nghệ sỹ đến với nghệ thuật hồn nhiên như đi vào chốn không người, thích gì là làm, thích hát (cho dù hát tệ) sẽ vẫn cứ hát… Đã và đang có những việc như thế xảy ra. Hẳn Quách An An phải cân nhắc rất kỹ cho từng “đường đi nước bước” của mình?

Theo An biết, điện ảnh Việt Nam đã từng có ngôi sao. Và hiện nay, những người làm phim cũng đang nỗ lực làm những bộ phim để có thể lăng-xê diễn viên- tạo ngôi sao cho màn ảnh Việt. Tuy nhiên, để trở thành ngôi sao điện ảnh thực sự có khả năng, được mọi người hâm mộ, yêu thích cực kỳ khó, phải bao gồm nhiều yếu tố tạo thành. Bản thân mình, An cũng cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý để có thể làm tốt nhất những công việc mà mình yêu thích. An không đặt mục tiêu mình phải thành sao này, sao nọ, chỉ cần An thấy mình đã cố gắng và được mọi người đánh giá tốt khả năng cũng như công sức mà mình bỏ ra là An vui rồi.

Nếu không có tài năng thực sự, sẽ không bao giờ thuyết phục được công chúng cho dù có nhiệt tình, cố gắng, và hy sinh đến bao nhiêu, An An có nghĩ như vậy?

An cũng nghĩ như vậy, nhưng nếu có tài năng thực sự mà không cố gắng, nhiệt tình, làm việc với tinh thần trách nhiệm thì cũng không thể thành công.

Quan điểm về tình yêu của An An được xem là khá khác lạ?

Mỗi người đều có quan điểm khác nhau. An đã từng yêu và nhận thấy nếu không hợp với nhau thì không thể gắn bó lâu dài được. Và An nghĩ, đó không phải là một quan điểm quá khác lạ!

Nếu may mắn, bạn sẽ tìm thấy một nửa của mình ngay lần yêu đầu tiên, nhưng trường hợp này rất hiếm. Và nếu không may mắn, cả đời bạn cũng không có được người đó. An luôn mở lòng đón nhận những rung cảm từ con tim mình với người yêu thương mình chân thành. Đón nhận niềm vui, hạnh phúc mà tình yêu mang đến cho mình cũng là chấp nhận tổn thương, đau khổ khi tình yêu đó ra đi.

Trong tình yêu, An là người sống rất bản năng, đó là nơi có thể làm An trở nên yếu đuối nhất, trần trụi nhất. Khi yêu ai, An sẽ chìm đắm với tình yêu đó, không còn cái “tôi” nào tồn tại nữa. Nhưng nếu hai người thực sự không hợp nhau thì những cảm xúc yêu đương sẽ phai mờ theo thời gian. An nghĩ, tình yêu tự nó nảy sinh giữa hai người nhưng vẫn cần những yếu tố khác để nuôi dưỡng thì mới có thể tồn tại lâu dài.

Với bản thân mình, An cho rằng, sự hòa hợp tính cách, quan điểm sống, cách thể hiện tình cảm là yếu tố quan trọng nhất để nuôi dưỡng tình yêu. Để nhận biết điều đó phải cần có thời gian. Và An chấp nhận trải nghiệm.

Số đông phụ nữ khi yêu vẫn dại khờ và nông nổi. Cứ yêu là yêu đến cùng. Nhưng ở An An có một sự tỉnh táo để nhận biết những điều người đàn ông không mang lại cho mình. Bạn thông minh hay bạn yêu không chỉ vì… yêu?

An cũng như những phụ nữ khác thôi. Nhưng đó là khi yêu. Nếu không còn tình yêu nữa, dù từ phía người nào, An cũng quyết định kết thúc quan hệ yêu đương, dẫu phải chịu buồn khổ. Như vậy là công bằng cho cả hai. An đã thấy có những người cố gắng níu kéo tình cảm của đối phương, tự lừa dối cảm xúc của mình. Nhưng họ không thể hạnh phúc được thì tình cảm không còn tồn tại thực sự. Vậy điều khác ở đây là, mình có dám quyết định đúng lúc hay không.

An tự nhận thấy rằng, mình yêu rất thật, đau khổ, hạnh phúc vì tình yêu đó cũng rất thật. Vì vậy, khi không còn tồn tại tình yêu thì không nên làm khổ mình và đối phương chỉ vì mình không dám đối diện với sự thật, vì những thói quen hay vì những kỷ niệm. Yêu nhau thì chỉ nên vì thật sự yêu nhau!