Quái vật miền Nam hoang dã - phim tâm lý, viễn tưởng của Mỹ

Hushpuppy 6 tuổi là một bé gái rất dũng cảm. Cô bé mồ côi từ nhỏ và sống với người cha nuôi Wink tại Bathtub. Trong một cộng đồng dân cư ở đồng bằng ngoài rìa phía Nam của thế giới, cô bé sống hạnh phúc trong căn nhà tuổi thơ đầy màu sắc như trong truyện cổ tích. Cho đến một ngày, cơn bão khủng khiếp ập đến, tàn phá ngôi nhà của cô và những khu vực xung quanh. Người cha và căn nhà đã ra đi, để cô bé ở lại giữa thiên nhiên bị tàn phá, mất cân bằng, nhiệt độ tăng lên, và các núi băng tan chảy, sinh ra một đội quân của những sinh vật thời tiền sử được gọi là Aurochs. Lạc lõng giữa thế hoang tàn trong vùng đất bị lũ nhấn chìm, Hushpuppy vật lộn để sinh tồn trên đường đi tìm người mẹ của mình.

Cảnh trong phim

Quái vật miền Nam hoang dã, (Đạo diễn: BenhZeitlin, Biên kịch: Lucy Alibar, BenhZeitlin, Diễn viên: Quvenzhane Wallis, Dwight Henry LevyEasterly) là bộ phim nghệ thuật của năm, được Viện hàn lâm Điện ảnh đánh giá cao. Năm 2013, bộ phim nhận được bốn đề cử cho giải Oscar lần thứ 85 cho Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất, và Nữ diễn viên xuất sắc nhất.

Cảnh quay trong phim hiện lên đẹp ngoạn mục và sắc nét tới từng chi tiết, từ chiếc thuyền han gỉ đến những con bò rừng Châu Âu. Tờ New York Times cũng cho biết, người chị gái Eliza của đạo diễnBenh Zeitlin đã sống trong căn lều của Wink khi cô dựng nó, những nỗ lực trong việc xây dựng và thể hiện cảnh quay một cách chân thực đã bén rễ cho thành công của Quái Vật miền Nam hoang dã.

Quái vật miền Nam hoang dã (Beasts Of The Southern Wild) đã làm thay đổi cuộc đời nhà văn trẻ Lucy Alibar. Từ một cô gái đang phải vật lộn với cuộc sống khó khăn ở New York, với người cha mắc bệnh hiểm nghèo, Lucy Alibar đã trở thành nhà biên kịch nổi tiếng với nhiều dự án phim sắp được thực hiện.

Phim do Công ty TNHH Phim Studio A Việt Nam nhập từ nước Đức sẽ công chiếu trên toàn quốc ngày 14-6-2013.

PV