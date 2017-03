Quản lý blog: Có khả thi không?

Qua blog, nhiều cá nhân đã thể hiện những chính kiến, nhận định cá nhân một cách đa dạng. Nhiều nhà quản lý lo lắng đề nghị nên quản lý blog nhưng một số chuyên gia, nhà văn hóa lại cho rằng khó quản và không hiệu quả.

Phó Giáo sư, tiến sĩ ĐÀO DUY QUÁT, Phó Trưởng ban Tuyên giáo trung ương, Tổng biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam:

Quản để không ảnh hưởng xấu cộng đồng

Hiện nay, việc dùng blog để bày tỏ tâm tư, tình cảm của mình với cộng đồng đang là một nhu cầu cần thiết của rất nhiều người. Blog cá nhân có hai mặt được và chưa được. Nếu như dùng blog cá nhân để bày tỏ tình cảm, cảm xúc của mình với cộng đồng là điều rất bình thường nhưng khi đã bày tỏ quan điểm chính trị làm ảnh hưởng đến lợi ích của xã hội, an ninh quốc gia thì sẽ như thế nào?

Theo quan điểm của tôi, blog là ngôn luận cá nhân, chính vì vậy phải có sự quản lý của nhà nước. Mỗi blog đều phải đăng ký và khi phát ngôn phải được pháp luật cho phép. Những blog làm ảnh hưởng đến xã hội, an ninh quốc gia... phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Các blog đó không thể tự do một cách vô chính phủ. Ví như có một blog nào họ ghét bạn và bôi nhọ bạn, xúc phạm bạn làm ảnh hưởng đến bạn và gia đình bạn thì ta đánh giá vấn đề này như thế nào? Có thể coi đây là tự do nhưng phải tự do trong khuôn khổ, đừng để tự do của một người mà làm ảnh hưởng đến người khác và cộng đồng.

Đánh giá blog lợi nhiều hay hại nhiều thì chưa thể nhưng đã đến lúc nhà nước phải đưa vào khung pháp luật để quản lý, để các cá nhân có blog ý thức được hành vi của mình và phải chấp hành đúng pháp luật thì lúc đó sẽ phát huy được blog.

Ông VŨ XUÂN THÀNH, Chánh thanh tra Bộ Văn hóa-Thông tin:

Cần quản nhưng rất khó

Nhiều người lợi dụng blog để thể hiện các quan điểm như trái với thuần phong mỹ tục, giới thiệu các ăn chơi sa đọa nhưng cái nguy hiểm hơn cả hiện nay là nó thể hiện các quan điểm, chính kiến về trách nhiệm của xã hội trái với quan điểm, đường lối chính sách của Đảng. Điều này rất khó quản lý (đây là cái khó nhất).

Việc xử phạt những blog “đen” rất khó, từ trước đến nay chưa có vụ nào phải xử và quy kết blog nào đó làm không đúng. Hiện nay blog được giới trẻ và giới nghiên cứu về truyền thông quan tâm. Nói cách khác, đối tượng có blog phần lớn là những người có học. Từ khi có blog, tôi chưa nhận được bất kỳ khiếu nại nào của người dân mà phần lớn thông tin lấy từ các nhà báo. Tôi nghĩ thời gian tới cần phải có một thông tư liên bộ giữa Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn hóa và Công an để quản lý loại hình này.

Trước đây đã có dự thảo thông tư quản lý và xử phạt những blog “đen”, tôi có tham gia soạn thảo. Dự thảo bị “gãy” bởi có sự nhập và tách giữa các bộ. Vì vậy phải đợi nghị định Chính phủ xem phân công cho ai thì mới có thể ban hành thông tư để quản lý các blog. Sắp tới, cần có hẳn một văn bản quy phạm pháp luật với những luật định cụ thể chứ không chỉ nói dừng ở thông tư.

Giáo sư, tiến sĩ khoa học NGUYỄN QUANG A:

Hãy để xã hội dân sự điều chỉnh

Blog là một kênh thông tin mới, thực sự mở, nơi đó người ta có thể phát biểu những điều rất riêng tư về mọi vấn đề. Việc mỗi người đưa quan điểm cá nhân của mình lên blog là hết sức bình thường. Việc bày tỏ chính kiến của mỗi người là rất đáng hoan nghênh. Nếu ý kiến ấy xúc phạm đến uy tín, danh dự của người khác thì phải xử lý theo luật tương ứng. Chẳng hạn nếu vu khống người khác thì có tội vu khống trong luật hình sự. Hiện giờ đã có những luật để xử lý những hành vi đó rồi, không cần phải vẽ thêm chuyện quản lý blog nữa. Việc bày tỏ chính kiến cho rằng chính sách này chưa đúng, hành động của quan chức nọ là sai cũng là quyền tự do phát ngôn của người dân được chính nhà nước bảo hộ. Người ta có quyền bày tỏ chính kiến của mình và tự chịu trách nhiệm về chính kiến của mình.

Phải dùng biện pháp của xã hội dân sự để điều chỉnh chứ không phải là bàn tay quản lý hành chính của nhà nước. Việc này là việc của cộng đồng, của xã hội dân sự, nhà nước có thể nêu chính kiến của mình nhưng không thể cấm đoán bằng mệnh lệnh hành chính.

Có một cách là hướng dẫn để cộng đồng blogger thành lập hiệp hội blogger, trong đó có những quy tắc đạo đức để tự điều chỉnh. Ai không tuân thủ quy tắc ấy sẽ bị cả cộng đồng tẩy chay. Hoặc có thể chính báo chí định hướng nội dung blog bằng những bài phân tích, phê phán những mặt tiêu cực.

Quản lý blog chỉ là ý muốn của cơ quan nhà nước chứ còn thực tế thì không thể quản được. Với khoảng 200 ngàn blog hiện nay, mà chủ yếu dùng của Yahoo! thì quản lý blog là rất không khả thi. Thậm chí việc kiểm soát blog bằng biện pháp hành chính sẽ dẫn đến sự không lành mạnh trong hoạt động của các blogger, ví dụ như tình trạng nặc danh sẽ trầm trọng thêm.

Nhà thơ ĐỖ TRUNG QUÂN:

Nói trên blog cũng như đi bỏ phiếu

Mỗi blog chính là tấm gương phản chiếu về một con người, gọi là “hiện hình” trên blog cũng được. Do đó, không cần băn khoăn với những blog “đen” hay blog bẩn, bởi chủ nhân của nó cũng vậy thôi. Chắc chắn người đọc sẽ không bao giờ trở lại những blog như vậy sau một lần “trót dại”. Tôi từng làm bài thơ định nghĩa “blog là gì” trên blog của tôi: Đừng để “là cái gương soi vào” mà “thấy tèm lem nhân cách”.

Việc phát biểu một vấn đề chính trị-xã hội trên blog cá nhân thể hiện thái độ cá nhân trước những vấn đề của xã hội. Việc cá nhân phát biểu về một vấn đề chính trị-xã hội cần được tôn trọng, ngay cả những ý kiến ngược chiều. Cá nhân phát biểu ý kiến về một nhân vật chính khách hoặc về một cơ quan dân bầu (đại biểu Quốc hội hoặc đại biểu HĐND) hoặc người lãnh đạo đất nước... thì nó cũng giống như thái độ của họ khi cầm lá phiếu đi bầu người đó. Và họ có quyền phát biểu về việc mình đồng tình hay không đồng tình, hài lòng hay chưa hài lòng, khen chê người mình đã bầu ra. Phát biểu của cá nhân trên blog cũng giống như quyền của công dân với lá phiếu: Tôi có quyền góp ý với người mà tôi đã bầu ra và góp ý đó phải được công khai và được tôn trọng.

Tuy nhiên, chủ nhân blog phải “chê” trên tinh thần xây dựng chứ không phải “chê” để phá. Nói thế nào để người ta nhìn vào đừng có thấy “tèm lem nhân cách”.

Không nên và cũng không thể cấm, can thiệp vào blog cá nhân. Nếu là blog bẩn, blog “đen” thì tự nó sẽ bị tẩy chay, bởi chủ nhân blog đã giới thiệu bản thân qua blog rồi.

Nhà nghiên cứu CAO TỰ THANH:

Luật không cấm là có quyền

Blog là nơi mọi người có quyền nói mọi chuyện riêng tư, cá nhân, trừ những chuyện pháp luật hiện hành cấm như chống đối nhà nước, truyền bá văn hóa đồi trụy... Còn cái gì pháp luật không cấm là có quyền. Ví dụ, người nào đó góp ý kiến đội mũ bảo hiểm là đúng hay là sai gì đó, đây là góp ý về hành chính chứ không phải chính trị.

Không ít blogger Việt Nam hiện nay chỉ mở blog như một cái mốt, một cách giải trí. Dĩ nhiên họ hoàn toàn có quyền như thế nhưng tôi tin rằng sau một thời gian tham gia cộng đồng blogger, họ sẽ thấy rõ hơn mình biết gì và mình muốn gì và đến lúc ấy họ mới phản ánh được nhu cầu của xã hội bằng ngôn ngữ và phong cách của mình.