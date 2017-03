Quản lý xuất bản sách trên mạng có khả thi?

Điều 11b. Xuất bản và phát hành xuất bản phẩm trên mạng thông tin máy tính (mạng Internet) 1. Xuất bản trên mạng Internet là việc nhà xuất bản công bố lần đầu tiên toàn bộ tác phẩm, tài liệu trực tiếp trên mạng Internet. Việc xuất bản và phát hành xuất bản phẩm trên mạng Internet phải tuân thủ các quy định tại Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet. 2. Việc xuất bản trên mạng Internet phải do nhà xuất bản thực hiện theo quy định sau: a. Trước khi xuất bản trên mạng Internet, nhà xuất bản phải đăng ký kế hoạch xuất bản với Cục Xuất bản, trong đó ghi rõ thời gian và địa chỉ website đăng tải xuất bản phẩm và phải được Cục Xuất bản xác nhận bằng văn bản trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được đăng ký kế hoạch xuất bản của nhà xuất bản. b. Ít nhất mười ngày trước khi trực tiếp xuất bản trên mạng Internet, nhà xuất bản phải nộp lưu chiểu 01 bản xuất bản phẩm được ghi trong thiết bị lưu trữ dữ liệu (CD-ROM, DVD, VCD, USB, riêng thư điện tử có dung lượng không quá 3MB) cho cơ quan nhận lưu chiểu quy định tại Điều 12 Nghị định này. c. Địa chỉ website đăng tải xuất bản phẩm phải được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (tên miền .vn). d, Trường hợp có tái bản, tái bản có sửa chữa, bổ sung xuất bản phẩm thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều này. 3. Việc phát hành tác phẩm, tài liệu đã được xuất bản và đang lưu hành hợp pháp tại Việt Nam trên mạng Internet phải do NXB, cơ sở phát hành ấn phẩm XB phẩm thực hiện theo quy định sau: a. Phải được sự đồng ý của tác giả bằng văn bản của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. b. Trước khi phát hành xuất bản phẩm trên mạng Internet, NXB, cơ sở phát hành xuất bản phẩm phải báo cáo bằng văn bản với Cục XB về tên XB phẩm, tác giả, địa chỉ website và ngày đăng tải. Trường hợp phát hiện xuất bản phẩm phát hành trên mạng Internet vi phạm các quy định của Luật XB thì Cục XB có văn bản yêu cầu NXB, cơ sở phát hành đình chỉ phát hành XB phẩm đó. 4. Trường hợp phát hành trên mạng Internet XB phẩm của NXB, cơ quan, tổ chức được phép XB đã giải thể, sáp nhập hoặc chia tách phải được sự đồng ý của tác giả, cơ quan, tổ chức được chuyển giao quyền và nghĩa vụ dân sự của NXB, cơ quan, tổ chức được phép XB đã bị giải thể, sáp nhập, chia tách (nếu có).