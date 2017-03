Quán quân ĐồRêMí hát trên truyền hình Australia

Nhật Tiến trong danh sách biểu diễn cùng các bạn nước ngoài (Nguồn ảnh: BTC)



Ca khúc có tiết tấu nhanh, nhiều luyến láy và toàn “từ mới” là một thử thách không nhỏ đối với một cậu bé có vốn tiếng Anh ít ỏi như Nhật Tiến.



Tuy nhiên, sau ba buổi tập ngắn với Giảng viên âm nhạc Huyền Nga tại Hà Nội, Nhật Tiến đã khá tự tin bước vào các buổi tập cuối cùng các bạn tại Câu lạc bộ Hello Music Land, Melbourne.



Hiện tượng "Gặp mẹ trong mơ" Nhật Tiến với phong cách trình diễn tự tin đã được nhận xét như "một phiên bản Michael Jackson đến từ Việt Nam."



Cậu bé cũng đã chinh phục được những các chuyên gia âm nhạc và vũ đạo tại đây bằng “chất giọng tuyệt vời,” “nhạc cảm, tai nghe nhạc tốt” và “sự tự tin” đặc biệt như nhận xét của các chuyên gia ở đây.



Đặc biệt, tham gia chương trình, Nhật Tiến có cơ hội cùng biểu diễn với những ca sỹ, nhạc công, ban nhạc quốc tế danh tiếng khác như ca sỹ da màu Wylie J. Miller, Ruth Rogers-Wright, Chile Idol-Celeste Gibbons, ban nhạc La Prima Opera, nghệ sĩ kèn Jack Howard… và hơn 100 bạn nhỏ trong dàn nhạc và dàn hợp xướng của Câu lạc bộ Hello Music Land.



Carols By Daylight là chương trình biểu diễn mừng Giáng sinh nổi tiếng tại Australia do Câu lạc bộ Hello Music Land tổ chức thường niên từ năm 2002. Chương trình sẽ được tổ chức tại quảng trường Federation của thành phố Melbourne và sẽ phát sóng trên những kênh truyền hình lớn của Úc như C31, C44, WTV Perth… phục vụ hàng triệu khán giả Australia vào đúng đêm Giáng sinh./.