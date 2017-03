Quán quân khiêu vũ Mỹ đến Việt Nam

Cùng đi với Melanie Moore còn có nam vũ công Marko Germar, là bạn nhảy của Melanie và cũng là người từng lọt vào tốp 4 của So You Think You Can Dance của Mỹ năm 2011. Ngoài ra, còn có chuyên gia sản xuất chương trình nổi tiếng Jeff Thacker (Mỹ). Ba khách mời này sẽ đến để chuẩn bị cho vòng chung kết chương trình So You Think You Can Dance - Thử thách cùng bước nhảy tại Việt Nam.

Sau một chuyến bay dài nhưng Melanie (phải) và Marko vẫn giữ được sự tươi trẻ, năng động. Ảnh: LÂM PHONG

Trong sáu ngày tại Việt Nam, ba khách mời sẽ gặp gỡ 20 thí sinh vào chung kết của chương trình để chia sẻ về kinh nghiệm biểu diễn, tập luyện cho các thí sinh. Cặp đôi Melanie Moore và Marko Germar sẽ xuất hiện trong hai đêm liveshow Thử thách cùng bước nhảy vào ngày 13 và 14-10. Đêm chung kết đầu tiên diễn ra vào 13-10; và đêm 14-10 sẽ công bố kết quả. Cả hai đêm sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV7, DRT, CVTV1, HN2, YanTV.

Q.TRANG