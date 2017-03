Quán quân Next Top Model bị đuổi vì…hông to

Ananda Marchildon, quán quân Hà Lan Next Top Model 2009 vừa đệ đơn kiện công ty Elite nước này vì bỗng nhiên sa thải cô với lý do hông to hơn 2cm.

Sau khi đăng quang Next Top Model của Hà Lan, Ananda đã được ký hợp đồng làm việc 3 năm với Elite Models nhưng mới đây, công ty này đã phá hợp đồng, đột ngột sa thải Ananda vì số đo vòng hông của cô vượt quá tiêu chuẩn.

Elite Models Hà Lan cho rằng, số vòng đo hông của người mẫu làm việc cho công ty này chỉ là 90 cm, trong khi hông của Ananda đã lên tới 92 cm, và điều này là không chấp nhận được.Ngoài chuẩn bị hồ sơ kiện Elite vì việc bỗng dưng cắt hợp đồng, chân dài 25 tuổi còn tố cáo công ty này vì “quỵt” tiền thưởng. Thay vì nhận được 75.000 Euro dành cho người chiến thắng, Ananda chỉ nhận được 10.000 Euro.







Về phía Elite, công ty này phản hồi, số đo quá tiêu chuẩn của quán quân Next Top Model Hà Lan sẽ là một vấn đề lớn ảnh hưởng đến sự nghiệp người mẫu của cô. Hơn nữa, những nhãn hiệu thời trang hợp tác cùng Elite đều cung cấp một size duy nhất nên việc này hoàn toàn nằm ngoài kiểm soát của công ty.



Theo Thảo Linh (DM, Dân Việt)



