Quảng bá Hội An bằng âm nhạc

Âm nhạc Trịnh Công Sơn từ lâu đã trở thành một nét đẹp ăn sâu vào tâm hồn của rất nhiều thế hệ yêu nhạc Việt Nam, đặc biệt, đối với những người dân Hội An, Quảng Nam và khu vực miền Trung, vì thế sê ri chương trình Di sản âm nhạc Việt Nam đã chọn số đầu tiên với chủ đề Để gió cuốn đi. Việc chọn lựa âm nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cho số đầu tiên của chương trình còn bởi trùng vào dịp tưởng nhớ 16 năm ngày mất của nhạc sĩ này.



Ca sĩ Lệ Thu và Tuấn Ngọc sẽ cùng kể chuyện tình của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại di sản Hội An - Ảnh: BTC

Tổng đạo diễn Huy Nguyễn, người sắp xếp cho sự ra đời của thương hiệu nghệ thuật Di sản âm nhạc Việt Nam là một người con Hội An. Anh chia sẻ: “Di sản âm nhạc Việt Nam hứa hẹn sẽ trở thành vốn quý văn hoá của người Hội An nói riêng và của tất cả những người yêu nhạc Việt Nam nói chung. Ban tổ chức chúng tôi sẽ nỗ lực để nuôi dưỡng thương hiệu này, làm sao để hằng năm những du khách yêu Hội An sẽ được thưởng thức một chương trình văn hoá âm nhạc chất lượng cao ngay tại thành phố mà họ yêu mến.”

Di sản âm nhạc Việt Nam được thực hiện với mong muốn tạo ra một nét đẹp nhân văn với các hoạt động nghệ thuật văn hoá tại Hội An, ban tổ chức chương trình sẽ đóng góp vào quỹ Vòng tay nhân ái ủng hộ bệnh nhân nghèo tại thành phố Hội An. Vì vậy, tên chương trình Để gió cuốn đi là một nguồn cảm hứng lớn cho mục đích cống hiến của những người thực hiện chương trình này.

Chương trình sẽ có sự tham gia của các ca sĩ: Lệ Thu, Tuấn Ngọc, Quang Thành... dưới phần dẫn dắt của ban nhạc Hoài Sa, đạo diễn sân khấu Cao Trung Hiếu. Chương trình sẽ diễn ra vào 19 giờ 30 phút ngày 31-3 tại Rạp hát Thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam).

Dự kiến sau Hội An Di sản âm nhạc Việt Nam sẽ tiếp tục đến với các điểm di sản khác trong cả nước, cùng đó là những tên tuổi nhạc sĩ là vốn quý của âm nhạc Việt Nam.