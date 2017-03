Quảng bá nét đẹp Việt qua phim ngắn

Đêm Hội An tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM Tối 27-1, bộ phim ngắn Faifo của đạo diễn Cường Ngô sẽ ra mắt tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM. Faifo do diễn viên Ngô Thanh Vân đóng và cô cũng giữ vai trò là nhà sản xuất và giám đốc sáng tạo cho phim. Vai nam chính trong phim do nam diễn viên người Thái Jimmy Kuang đảm nhận. Phim kể về cô nhà báo trẻ trên đường đi công tác ở Hội An đã ngẫu nhiên tìm được một nửa trái tim của mình. Âm nhạc trong Faifo mang âm hưởng nhạc Pháp trữ tình do nhạc sĩ Dương Khắc Linh sáng tác. Ngô Thanh Vân cho biết: “Lễ ra mắt phim sẽ là một đêm hội Hội An ở Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM. Chùa Cầu, đèn lồng, những mái nhà nho nhỏ của phố Hội An sẽ được tái hiện trong buổi ra mắt này”. __________________________________________ Đạo diễn Cường Ngô (ảnh) tên thật là Ngô Quốc Cường (sinh năm 1978). Anh tốt nghiệp khoa Diễn viên Trường CĐ Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM và theo học chuyên ngành biên kịch - đạo diễn tại ĐH York (Canada) từ năm 2005. Cường Ngô từng đoạt giải tại các liên hoan phim quốc tế: Phim ngắn Kẻ nhờ đường đoạt giải Accolade (California, Mỹ) ở hạng mục kịch bản hay nhất; phim ngắn Cây trâm vàng đoạt giải phim hay nhất trong Liên hoan phim Toronto 2009 về chủ đề đồng tính và giải nhì cho phim châu Á hay nhất của Cục Điện ảnh Canada; phim điện ảnh Ngọc Viễn Đông đã giành được hai giải: Phim có cảnh quay đẹp nhất và nhạc phim hay nhất tại Liên hoan phim độc lập California lần thứ 14.