Quảng cáo trên phim cần tinh tế

Trong phim, hình ảnh của nhãn hàng mỹ phẩm Pond’s (đơn vị tài trợ cho bộ phim này) không chỉ xuất hiện trong một số cảnh quay mà còn là một phần quan trọng của cốt truyện. Mô-típ này đã từng được nhiều bộ phim trên thế giới thực hiện, như The Devil Wears Prada của đạo diễn David Frankel, Silver Ghost (dự kiến phát hành năm 2014) của đạo diễn Martin Scorcese...

Đây cũng là một hình thức kết hợp giữa sản phẩm quảng cáo hoặc thương hiệu với kênh truyền thông giải trí (Product Placement) - một xu hướng phổ biến hiện nay, nhất là ở Hollywood (Mỹ), Trung Quốc và Hàn Quốc...

Hình ảnh bị khán giả cho rằng quảng cáo lộ liễu trong phim Váy hồng tầng 24

Theo thống kê của các nhà nghiên cứu thị trường, năm 2006, điện ảnh thế giới đã thu hút hơn 885 triệu USD từ các nhà quảng cáo, trong đó Mỹ chiếm khoảng 2/3. Và trong suốt 8 năm qua, xu hướng này ngày càng tiếp tục phát triển với rất nhiều bộ phim có sự xuất hiện của các nhãn hàng nổi tiếng, như: Man of steel, Skyfall, Men in black, Mission Impossible, Iris... Trong đó, bộ phim Man of steel của đạo diễn Zack Snyder thu được con số kỷ lục 173 triệu USD (khoảng 2/3 kinh phí sản xuất của phim) từ hơn 100 thương hiệu quảng cáo.

Sự phát triển của xu hướng này cũng dễ hiểu bởi so với hình thức quảng cáo truyền thống, việc lồng ghép các sản phẩm vào phim hoặc để các nhân vật trong phim sử dụng thương hiệu sẽ giúp thương hiệu đến gần hơn với khán giả. Và một lợi ích khác cũng quan trọng không kém đó là hình thức này sẽ giúp các thương hiệu tiết kiệm được chi phí, các nhà sản xuất có thêm vốn đầu tư và khán giả vì thế sẽ có thêm nhiều bộ phim để lựa chọn.

Đây cũng là cách mà nhiều bộ phim Việt Nam hiện nay áp dụng, trong đó có Váy hồng tầng 24. Nói về lý do lồng ghép thương hiệu vào phim, đạo diễn Nguyễn Minh Chung cho biết: “Váy hồng tầng 24 là bộ phim về lĩnh vực quảng cáo/sáng tạo, trong đó nhân vật chính là những cô gái trẻ làm việc ở một công ty truyền thông đa quốc gia và họ đang theo đuổi các chiến dịch quảng bá cho các thương hiệu nổi tiếng thế giới. Đây là một đề tài khá mới và rất khó.Trong quá trình tìm hiểu về hoạt động truyền thông quảng cáo của các công ty truyền thông và các thương hiệu toàn cầu khi vào Việt Nam, chúng tôi nhận thấy Pond’s là một nhãn hàng phù hợp với chuyện phim và cũng là một cái tên quen thuộc mà người xem có thể đã biết đến trước đây, do vậy chúng tôi đã làm việc cùng nhãn hàng này và rất may mắn là chúng tôi đã tìm được tiếng nói chung, được sự chia sẻ từ những câu chuyện rất thực tế từ chính quá trình vào Việt Nam của nhãn hàng này. Đó chính là những chất liệu thực tế cho chuyện phim”.

Ngoài những lợi ích về kinh tế, hình thức quảng cáo trong phim cũng là một con dao hai lưỡi bởi nếu không có sự lồng ghép tinh tế, khéo léo về vị trí xuất hiện của thương hiệu, thời điểm và cả thời lượng thì rất dễ dẫn đến phản ứng ngược từ khán giả. Nhiều bộ phim Việt Nam đã vấp phải những khuyết điểm này khi thương hiệu quảng cáo trong phim xuất hiện quá nhiều và chưa thật tự nhiên, tinh tế.

Thiết nghĩ, việc kết hợp quảng cáo trong phim là một hình thức cần khuyến khích, nhất là trong điều kiện phim Việt còn khó khăn về kinh phí như hiện nay. Tuy nhiên, chất lượng bộ phim vẫn là yếu tố hàng đầu. Do vậy, ngoài việc đầu tư nhiều hơn về nội dung, các nhà sản xuất cần phải xác định được ranh giới giữa quảng cáo và phim. Đây là một vấn đề không đơn giản nhưng cần phải tìm cho ra lời giải.

