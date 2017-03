Quang Dũng khen thí sinh Idol hát hay hơn Mỹ Tâm

Vòng tranh tài của các nữ thí sinh Vietnam Idol, tối 21/9, khiến khán giả bất ngờ trước sự lột xác của một vài giọng ca, điển hình là Hoàng Quyên.



Cô xuất hiện với vẻ bề ngoài sang trọng và ăn sân khấu. Quyên chọn thể hiện ca khúc Và em có anh, từng được nữ giám khảo Mỹ Tâm thể hiện thành công.







Không chỉ thể hiện quãng cao tốt mà ngay cả phần trầm, cô cũng hát khá tròn trĩnh khiến cho Nguyễn Quang Dũng phải kinh ngạc và nhận xét rằng thí sinh này có chỗ thể hiện tốt hơn cả ca sĩ Mỹ Tâm. “Mỹ Tâm giúp tôi thích bài hát này ở những nốt cao. Còn em khiến tôi yêu luôn cả những nốt trầm”, anh nói.



Hoàng Quyên hát tự do, thoải mái không bị ảnh hưởng bởi ca sĩ đàn chị. Cô biết tận dụng chất giọng alto hiếm hoi, thể hiện khả năng vượt trội so với các thí sinh khác. Vốn có nhiều kinh nghiệm đứng trên sân khấu cũng như chinh chiến tại các cuộc thi, nên Hoàng Quyên có thêm thế mạnh thể hiện bản lĩnh sân khấu. Mỹ Tâm hào hứng nói: "Mỗi người sinh ra để làm một điều gì đó, còn em sinh ra là để hát, em ơi!".



Tương tự, giám khảo khó tính Quốc Trung cũng phải dành những lời khen tặng: “Đây là ca khúc của Mỹ Tâm. Ở Việt Nam, mọi người luôn so sánh người hát trước và hát sau. Tôi đã lo lắng nhưng khi nghe em hát, tôi thấy khán giả sẽ phải nhắm mắt lại vì riêng giọng hát của em thôi cũng đã rất xinh, rất đẹp”.Giọng ca của Hoàng Quyên ngay lập tức trở thành hiện tượng của Vietnam Idol.



Trên cộng đồng mạng xuất hiện nhiều lời dự đoán cô sẽ là quán quân của cuộc thi năm nay. “Hoàng Quyên hát hay quá. Chưa chi đã biết vô địch là ai rồi”, một độc giả bình luận. Nhiều người cũng bày tỏ niềm yêu mến với nữ thí sinh bằng những lời có cánh: “Hát gì mà hát hay vậy” hay “Tôi xin thú thật, tôi yêu Hoàng Quyên mất rồi”.



Thí sinh Hương Giang giảm phong độ vì sức khỏe. Ảnh: H.T.



So với Hoàng Quyên, phần thi của bảy cô gái còn lại có phần lép vế. Thí sinh chuyển giới Hương Giang đem đến ca khúc phù hợp với câu chuyện của chính cuộc đời cô. Bài hát có tên gọi Trò đùa của tạo hóa. Do sức khỏe không tốt, đêm qua, chất giọng của cô nghe nghèn nghẹn. Việc lạm dụng âm mũi quá nhiều khiến giọng hát của cô chưa được tròn trĩnh.



Lê Huệ Thương và Trần Thu Hà là hai thí sinh có ngoại hình xinh xắn và đều có chất nhạc riêng. Tuy nhiên, do diễn quá thận trọng và chưa thật sự thoải mái để phát huy được hết thế mạnh trong giọng ca, nên hai cô bị nhận xét là có phần trình diễn khá nhạt.Trần Huỳnh Thanh Trúc và Cao Thanh Thảo My có kỹ năng trình trên sân khấu khá tốt nhưng lại chọn lựa ca khúc chưa phù hợp nên mất cơ hội khoe chất giọng khỏe.