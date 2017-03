Quang Dũng, Trần Thu Hà hát 10 bài có tên của Vũ Thành An

(PL)- Sau album nhạc Vũ Thành An - Vùng tóc nhớ (với 10 bài Không tên) do ca sĩ Lệ Quyên thể hiện, Phương Nam Phim tiếp tục sản xuất, phát hành album Vũ Thành An - Tình khúc thứ nhất với hai giọng ca là Trần Thu Hà và Quang Dũng cùng nhóm vocal Cadillac.



Album gồm 10 bản tình ca có tên của nhạc sĩ Vũ Thành An: Đời đá vàng, Bài thơ vô danh, Trong tay nhau, Rưng rưng lệ, Chia tay, Lời tình buồn, Một lần nào cho tôi gặp lại em, Đêm say, Em đến thăm anh đêm ba mươi, Tình khúc thứ nhất. Album do nhạc sĩ Việt Anh và Vĩnh Tâm hòa âm. QUỲNH TRANG