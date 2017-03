Quang Hà có cơ hội yêu Quách An An từ 5 năm trước…

Thời gian này, bỗng dưng thấy Quang Hà “hiền” hẳn, không um xùm như thời kiện tụng ca khúc hay scandal giả gái?

Hiền thì cũng không phải vì lúc nào tôi cũng hiền hết, nhưng càng ngày càng đằm tính hơn. Tôi không thích đến những nơi đông người hay hội họp. Ngoại trừ khi đi hát, thời gian còn lại tôi thích thư giãn ở nhà nhất. Điều này chỉ những ai chơi thân với tôi mới biết.

Thực sự, chưa bao giờ tôi muốn gây um xùm để mọi người chú ý hay lên án. Không ai tự dưng muốn mình bị bôi nhọ vào mặt làm gì. Nhiều khi cũng là do mọi người quá yêu quí và chú ý đến tôi, vậy thôi.

Từ khi bước chân vào con đường ca hát, vụ um xùm nào làm anh “đau” nhất?

Vụ giả gái trong clip Nhạc tình đôi ta, đến tận bây giờ tôi vẫn còn… khiếp. Sợ lắm! Nghĩ lại lúc đó mình thật ngu. Tôi nói thật là mình bị hại, nhưng chuyện cũ đã qua, tôi không muốn nhắc lại. Tôi đang làm lại để chinh phục khán giả của mình.

Cũng trong thời gian này, ít thấy anh xuất hiện trong nước?

Tôi có quá ít thời gian để hát ở Việt Nam. Năm vừa rồi, tôi qua lại Mỹ cũng đến 5 lần và thời gian ở lại Mỹ cũng gần nửa năm. Cứ về nước, hát một vòng ở Sài Gòn tôi lại qua Mỹ diễn.

Điều đặc biệt, cuối năm vừa rồi tôi đã thực hiện được live show của mình tại Mỹ và được khán giả hải ngoại rất yêu mến. Tôi rất tự hào vì đã thực hiện được live show mà không ai cũng có thể làm được.

Từ khi Quách An An gia nhập vào công ty Quang Cường Production xem ra tên Quang Hà và An An thường xuyên sánh đôi trong các đêm diễn tại Việt Nam và hải ngoại. Anh đánh giá thế nào về giọng hát của cô ấy?

Tôi không thích đánh giá về giọng hát của ai hết vì ngay bản thân mình cũng thấy mình còn phải học hỏi nhiều điều. Tuy nhiên, tôi khá thích thú và đánh giá cao sự cố gắng, cũng như tính chuyên nghiệp của Quách An An trong công việc.

Có sự nghi ngờ về mối quan hệ vượt trên tình cộng sự giữa Quang Hà và Quách An An, anh phản ứng thế nào?

Thời gian gần đây, tôi và An An đứng chung sân khấu khá nhiều qua các bản tình ca mùi mẫn và lãng mạn nên khán giả hiểu nhầm vậy thôi. Tôi thấy vui khi sự kết hợp giữa chúng tôi tạo được sự quan tâm của khán giả. Tôi khẳng định mình và An An chỉ là bạn. Nếu có yêu nhau thì chúng tôi đã yêu nhau cách đây 5 năm rồi!

Tại sao?

Chúng tôi đã biết nhau cách đây đã hơn 5 năm, khi tôi mới vào Sài Gòn lập nghiệp còn Quách An An cũng mới gia nhập làng giải trí. Hai chúng tôi đều là lính mới trong thị trường âm nhạc Sài Gòn và chơi khá thân với nhau.

Cho đến đầu năm nay, Quách An An chính thức gia nhập công ty cùng tôi nên hai đứa lại càng có nhiều thời gian bên nhau hơn. Chúng tôi ngày càng hiểu nhau và ngay cả chuyến lưu diễn lần này, tôi đi chủ yếu là để lo lắng cho cô ấy. Đây là lần đầu tiên An An qua Mỹ biểu diễn.

Điểm gì ở Quách An An khiến anh thấy dễ chịu?

An An có nhiều điểm khiến tôi yêu quý. Trước tiên là An An xinh đẹp và dễ thương. Nhưng đừng thấy An An đẹp mà tưởng là yếu đuối. Tôi thích và quý nhất sự thẳng thắn trong cách giao tiếp và cư xử của cô ấy với mọi người. Ngay cả bản thân tôi cũng thấy phải học hỏi nhiều điều ở cô ấy trong cách xử lý tình huống giao tiếp.

Đứng cạnh cô gái trông cao hơn mình gần cái đầu, anh thấy… ngại ngùng?

Tất nhiên là có chứ! Nhất là khi đứng chung trên sân khấu, tự dưng mình đã thấp lại càng nhỏ bé hơn. (Cười)

Cũng may cho tôi là khi diễn chung, An An rất nhạy bén và khá hiểu tâm lí của tôi nên nếu có thể là cô ấy thường đi chân không để hai đứa “xứng đôi vừa lứa”.

Nghe nói, hai người dự định ra album chung? Khi nào album sẽ ra mắt?

Hiện tại, chúng tôi đang lưu diễn tại Mỹ. Sau khi kết thúc chuyến lưu diễn, chúng tôi gấp rút về Việt Nam để quảng bá cho album vol 7 Miss you và thực hiện dự án này. Hy vọng album chung của tôi và Quách An An sẽ kịp phát hành trong mùa hè năm nay. Ngoài ra, đến ngày 2/9 tới, tôi sẽ phát hành album Hà Nội của tôi và chuẩn bị thực hiện một DVD nhạc trẻ nữa.

Sao anh lại chọn ca khúc “Miss you” làm chủ đề cho album vol 7 vừa phát hành?

Vì tôi thích nhất ca khúc này.Miss you với nội dung trong sáng của tuổi mới lớn và giai điệu đẹp, lời lẽ không quá ủy mị. Và điều tôi thích nữa là ca khúc rất hợp với giọng của mình. Khi cho bạn bè nghe thử demo của album, ai cũng thích cách Quang Hà thể hiện Miss you.

Anh tâm sự có cảm xúc đặc biệt trong quá trình thu âm và hoàn thiện album, có thể nói về những cảm xúc đó không?

Album này, tôi “thai nghén” cũng hơn nửa năm mới phát hành. Nó có rất nhiều kỷ niệm không chỉ với tôi mà còn có nhiều kỷ niệm cũng như ý nghĩa với nhạc sĩ Bảo Chinh, người đã sáng tác toàn bộ các ca khúc.

Các ca khúc trong album được anh viết riêng tặng cô bạn gái. Nhưng vì gia đình ngăn cản cô ấy trở thành ca sĩ nên Bảo Chinh đã mượn giọng hát của tôi để thể hiện lại những cảm xúc đẹp đẽ đó.

Trong suốt thời gian thu âm, tôi và Bảo Chinh đã trao đổi với nhau rất nhiều về nội dung của từng ca khúc để có thể hiểu rõ hơn về mạch cảm xúc. Tôi rất vui khi được là người chứng kiến và thể hiện lại những kỷ niệm đẹp của nhạc sĩ Bảo Chinh.