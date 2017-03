Quang Lê độc quyền giọng hát Phương Mỹ Chi

Ca sĩ Quang Lê cho biết hợp đồng độc quyền với Phương Mỹ Chi hoàn toàn không có những điều khoản khắc nghiệt, bóc lột hay chèn ép ca sĩ nhí này. “Tôi may mắn được những đàn anh, đàn chị đi trước dìu dắt nên tôi cũng phải nhân rộng may mắn ấy, giúp đỡ những đàn em đi sau để phát triển âm nhạc truyền thống của dân tộc, ươm mầm các tài năng trẻ”, đó là lý do ca sĩ Quang Lê ký hợp đồng với Phương Mỹ Chi.

Ca sĩ Quang Lê song ca cùng Phương Mỹ Chi trong liveshow của Quang Lê vào ngày 4-10 vừa qua. Ảnh: TL

Hiện tại, ngoài việc thuê thầy đào tạo thanh nhạc, Quang Lê đã đặt hàng sáng tác và mua độc quyền một số ca khúc dân ca (với nội dung ca ngợi quê hương đất nước, tình cảm gia đình, bạn bè…) để Phương Mỹ Chi thu âm đĩa nhạc đầu tay. Anh cũng sử dụng êkíp của mình ở Mỹ như nhạc sĩ Tùng Châu (Giám đốc âm nhạc Trung tâm Thúy Nga), các chuyên gia thu âm của Golden Mastering… hỗ trợ cho album của Phương Mỹ Chi sẽ ra mắt vào cuối năm.

Để ghi dấu sự kiện này, ca sĩ Quang Lê và Phương Mỹ Chi sẽ có hai đêm diễn ra mắt khán giả vào tối 16 và 17-10 tại phòng trà WE (8 Lê Quý Đôn, quận 3, TP.HCM).

Q.TRANG