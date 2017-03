Quang Lê gặp rắc rối đầu năm vì nhặt xác pháo

Nguyên nhân sự cố xui xẻo này là vì Quang Lê đi ăn bún, thấy chủ quán đốt pháo mừng xuân, xác pháo đẹp quá nên lượm chụp ảnh khiến tay bị dính thuốc súng.

“Sáng mồng một Tết, Quang Lê chuẩn bị ra sân bay về California, thèm bún bò Huế nên ghé tiệm bún An Nam ăn bún, ăn xong thì ra sân bay, khi qua máy soi kiểm soát một nhân viên chỉ mặt Quang Lê vào kiểm tra.

Quang Lê chia sẻ chuyện xui của mình trên Facebook.

Vì an toàn, nhân viên an ninh sân bay có thể lựa chọn bất cứ ai họ muốn để kiểm tra xem trên người, hoặc đồ có dính chất nổ không. Sau khi họ lấy một mẫu vải nhỏ chà lên hai bàn tay của Lê đưa vào máy xét nghiệm, máy bật đèn đỏ báo động, có nghĩa là có dính thuốc súng. Nhân viên an ninh hốt hoảng báo động, Lê cũng yếu tim luôn”-Quang Lê bộc bạch trên Facebook

Nam ca sĩ này kể tiếp rằng những nhân viên an ninh đưa anh vào phòng kín thẩm vấn, lục tung hết vali ra để kiểm tra. Sau vài giờ, kết quả hành lý không có gì nguy hiểm. “Họ hỏi Lê đã tiếp cận với chất nổ như thế nào? Lê mở điện thoại đưa hình sáng lượm xác pháo cho họ xem và giải thích sáng nay là New Year của Việt Nam, nên nhiều chỗ đốt pháo, thấy xác pháo đẹp nên tôi đã lượm và chụp hình lưu niệm.

Sau khi giải thích có nguồn gốc và hình ảnh làm bằng chứng, họ mới cho Quang Lê lên máy bay đi chuyến kế tiếp”-Quang Lê chốt lại câu chuyện. Anh còn nói thêm: “Sáng nay ăn bún bò, chủ quán đốt pháo mừng xuân, Lê vì lượm xác pháo rồi tay dính mùi thuốc súng, mà ra cớ sự ngày đầu năm” như một lời cảnh báo bạn bè.

Chuyện xui đầu năm của Quang Lê được một số người hâm mộ chia sẻ, an ủi. “Anh nghịch quá lượm pháo nên bị giữ lại, may là không có gì!”-cư dân mạng có nickname Tuong Vi Chau viết, “Tội anh ghê vì ham vui mà ra cớ sự”-một cư dân mạng khác viết… Tuy nhiên, một số cư dân mạng khác tỏ ý nghi ngờ tính chân thật của câu chuyện và cho rằng đấy là dàn cảnh, không thật.

Mùng 8 Tết Quang Lê về Việt Nam để làm chương trình Xuân trên quê hương tại sân khấu Lan Anh có sự tham gia của Minh Tuyết, Phương Mỹ Chi, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Lệ Quyên...