Quang Linh bất ngờ xuất hiện ở 'Duyên dáng Việt Nam 28'

“Duyên dáng Việt Nam 28” do đạo diễn Đinh Anh Dũng dàn dựng, nhạc sĩ Lê Quang làm giám đốc âm nhạc. Tham gia biểu diễn có các ca sĩ: Elivs Phương, Cẩm Vân, Thu Phương, Mỹ Tâm, Thu Minh, Quang Dũng, Lệ Quyên, Đức Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Hà Anh Tuấn… Trình diễn thời trang có các hoa hậu, á hậu: Đỗ Mỹ Linh, Phạm Hương, Huyền My, Thanh Tú, hoa hậu Nữ hoàng Sắc đẹp toàn cầu Ngọc Duyên, hoa khôi Lan Khuê; các người mẫu: Thùy Trang, Lê Thúy, Mâu Thanh Thủy, Nhã Trúc… Chương trình sẽ diễn ra hai suất vào ngày 11-12-2016 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia và một suất tối 14-1-2017 tại Nhà thi đấu Quân khu 7. Chương trình do Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên tổ chức nhằm gây quỹ học bổng Nguyễn Thái Bình và quỹ Đào tạo nhân tài nước Việt để giúp đỡ, tạo điều kiện học tập cho các sinh viên, học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước.