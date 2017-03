Quang Linh: Mấy ai có tiền để học nhạc ở Thanh Bùi?

Chương trình Thần tượng tương lai là phiên bản Việt của định dạng gốc mang tên Like An Idol thuộc quyền sở hữu, phân phối quốc tế và sản xuất của công ty Color Entertainment. Phiên bản Việt của chương trình do Color Entertainment phối hợp cùng Đài truyền hình TP.HCM sản xuất.



Đây là chương trình tìm kiếm những tài năng nhí hát thể loại âm nhạc mang âm hưởng dân ca, trữ tình và truyền thống quê hương từ 7 – 15 tuổi. Thần tượng tương lai cũng đánh dầu lần đầu tiên NSND Thu Hiền ngồi ghế nóng một gameshow truyền hình.

Trả lời câu hỏi của PLO về việc lần đầu tiên ngồi ghế nóng, NSND Thu Hiền cho biết: “Tôi từng ngồi chấm nhiều cuộc thi chuyên nghiệp nhưng lần đầu tham gia chấm gameshow mà còn chấm các em bé quá nhỏ, chỉ tuổi cháu mình như vậy. Và các em làm tôi rất hào hứng hơn cả tôi thấy vui bởi cha mẹ các em lẫn các em vẫn yêu thích dòng nhạc dân ca nguồn cội. Việc hát lên những khúc hát ru, điệu hò quê hương sẽ giúp tình yêu nguồn cội len lỏi trong thâm tâm con trẻ”.



Riêng về câu hỏi, có thiếu chăng thế hệ nghệ sĩ tiếp nối hát dân ca trong thị trường ca nhạc Việt vốn thịnh hành nhiều trào lưu khác? NSND Thu Hiền cho rằng: “Chúng ta hhông thiếu thế hệ tiếp nối cho dòng nhạc này, bởi như sân chơi ca hát Sao Mai cũng có nhiều các ca sĩ trẻ được đào tạo chuyên nghiệp cho dòng nhạc này. Nhưng với Thần tượng tương lai, tôi xác định mình không tìm tài năng để đi hát chuyên nghiệp mà mong phụ huynh cho con em theo dòng nhạc này bởi các lý do: Đầu tiên tạo cho các em hình thành trong đầu về tình yêu quê hương, bản sắc văn hoá từng vùng miền… để từ đó các em hướng về cội nguồn chứ không phải đào tạo để các em đi diễn kiếm tiền. Tôi mong từ đây, các em hình thành câu ca câu ru trong lòng, để sau này trên 16 tuổi, nếu các em có yêu năng khiếu nghệ thuật thì tiếp tục học để thành nghệ sĩ. Nên tôi sẽ chọn các em nào hát thật tự nhiên về quê hương mình chứ cũng không ưu tiên chọn các hát quá đau khổ về tình yêu”.



Chương trình tìm kiếm tài năng ca hát dành cho trẻ em hiện rất nhiều trên sóng truyền hình; đã có không ít bài báo viết về việc truyền hình thực tế đang bào mòn các em nhỏ. Điển hình trong các phát biểu về truyền hình thực tế, nhạc sĩ – ca sĩ Thanh Bùi từng phát biểu trên truyền thông rằng: “Chính những chương trình truyền hình thực tế đã cho các em định hướng "ảo" và quá sai lầm”, dẫu ca sĩ này từng cầm cân nảy mực cho chương trình The Voice Kids – Giọng hát Việt nhí.

Trong buổi gặp gỡ báo chí cho chương trình Thần tượng tương lai, một lần nữa phát ngôn của ca sĩ – nhạc sĩ Thanh Bùi được đem ra mổ xẻ. “Phản pháo” với ý kiến nhạc sĩ, ca sĩ Thanh Bùi, ca sĩ Quang Linh cà va sĩ Cẩm Ly đều chia sẻ góc nhìn của mình với các tài năng âm nhạc nhí.

Ca sĩ Quang Linh khẳng định: "Có lẽ anh Thanh Bùi phát biểu theo góc nhìn của anh, là một người nhạc sĩ, một người dạy nhạc và một người có mở trường dạy nhạc. Không phải đứa trẻ nào cũng có đủ tiền để đến trường của anh ấy học cả. Cuộc sống có muôn màu lắm. Ở Thần tượng tương lai, cá nhân tôi cảm nhận có đến 80 - 90% các bé đi thi chương trình này có cuộc sống không sung túc lắm”.

Và ca sĩ Quang Linh cũng minh chứng, chính mình ngày nhỏ đã làm đủ thứ việc để được đến đầu xóm hát, và sau này cũng mất thời gian khá lâu để bắt đầu con đường ca hát. “Tuổi thơ các em bị đánh mất hay không là nằm ở sự yêu thương của người lớn, kể cả khi các em tài năng hay không tài năng. Một khi các bé đã thích hát mà bị ngăn cản mới là điều đánh mất tuổi thơ các em, còn được sống với đam mê của mình thì không gì bằng”, ca sĩ Quang Linh thẳng thắn.

Việc cho con tham gia thi hát hay không, ảnh hưởng sau cuộc thi với con sẽ ra sao… sẽ luôn là vấn đề tranh cãi bởi luôn có hai luồng chọn lựa song song tồn tại: Một đó là cho con mình chơi cho vui; và một là để con mình nổi tiếng, kiếm tiền. Thế nên, với ý kiến ca sĩ Cẩm Ly, một người ngồi ghế nóng rất nhiều chương trình dành cho trẻ em, những nhận xét của cô được đánh giá chừng mực với con trẻ được rất nhiều người đồng tình.

“Khi đến cuộc thi nào đó, các em có năng khiếu bộ môn mình tham gia nên luôn muốn hát, diễn hết khả năng; nhưng quan trọng nhất là phụ huynh. Phụ huynh có xem đó là sân chơi để sau này phát triển ươm mầm, ngoài việc học văn hoá hay không? Giết chết tuổi thơ con mình hay không, quyết định cuối cùng vẫn là suy nghĩ của phụ huynh. Với hai con của tôi, trong trường hai con vẫn tham gia đủ các hoạt động văn thể mỹ, và ở nhà hai chị em cũng tự làm liveshow không thua mẹ, nhưng tôi vẫn xác định học văn hoá là quan trọng nhất. Tôi không định hướng con theo nghiệp mẹ nhưng nếu con vẫn thích và có thể khi trưởng thành con vẫn thích, mẹ sẽ cho con theo quyền con”, ca sĩ Cẩm Ly khẳng định