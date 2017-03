Quảng Nam: Chương trình văn nghệ gây quỹ xóa nhà tạm

Năm ngoái, chương trình đã gây quỹ xây được 12 căn nhà tình thương.

Chương trình do Trung tâm Văn hóa TP Hội An tổ chức. Các ca sĩ thuộc đoàn nghệ thuật Trung tâm Văn hóa Hội An. Ngoài ra, chương trình còn có sự góp mặt của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển. Vào cửa tự do.

PH.LOAN